Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, no dia 10 do Muharram, 19 de agosto de 2021, nos subúrbios do Sul de Beirute.

Redação do site

Durante a comemoração do Ashura, nesta quinta-feira, 19 de agosto, o Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, garantiu a partida, nas próximas horas, do primeiro navio carregado com derivados de petróleo do Irã, alertando os americanos e os israelenses contra qualquer inclinação para atacá-lo.

“Gostaria de anunciar neste décimo dia (do Muharram), a vocês e a todos os demais que o primeiro navio petrolífero zarpará do Irã em poucas horas. O cargueiro será seguido por outros navios, pois não se trata apenas de um único navio e quando chegar às águas do Mediterrâneo, falamos dos detalhes. Entretanto, a partir do momento da sua navegação, o navio vai ser considerado território libanês”, afirmou.

Desde que o Líbano atravessa sua pior crise econômica, que foi ilustrada nas últimas semanas por escassez de todos os tipos de alimentos e subsídios, incluindo a de hidrocarbonetos, o líder do Hezbollah mencionou repetidamente a possibilidade de pedir ao Irã que a venda do petróleo e combustível seja na moeda nacional (lira). Uma medida que desafia as sanções dos Estados Unidos que forma uma grande ameaça se for implementada.

“Ainda não recebemos nenhuma ameaça ou aviso da parte dos nossos inimigos. Se tem, é uma a fofoca da mídia. Ninguém se engane e nos desafie, pois o assunto está ligado ao orgulho do nosso povo, e recusamos que essa gente seja humilhada. Certamente, esta é a primeira experiência desse tipo que estamos vivenciando. Percebemos que temos desafios diante das ameaças atuais”. Referindo-se à possível tentativa dos americanos e israelenses de obstruir sua rota.

Nasrallah especificou que o primeiro navio do Irã transportará óleo combustível, dada a importância primordial desta comodidades para as diversas necessidades diárias, confirmando que a gasolina virá mais tarde.

Irã não trai seus amigos

Sayed Nasrallah agradeceu à República Islâmica do Irã e ao Líder Supremo Imam Ali Khamenei por sua generosidade, apesar das circunstâncias difíceis pelas quais está passando.

“Agradeço ao Imam Khamenei e ao Presidente iraniano por seu apoio contínuo ao povo libanês, bem como à resistência, a fim de libertar nossa terra e repelir a agressão. Apesar do bloqueio e das sanções, sem contar com as pressões que lhe são exercidas, o Irã nunca renuncia aos seus amigos nem os trai”.

“O Irã nunca interferiu nos assuntos libaneses por 40 anos, e a nossa decisão está em nossas mãos ». A Resistência não é capanga de ninguém. « Os iranianos nos tratam como mestres, enquanto os outros são escravos para os seus donos e seus planos », frisou.

« A Embaixada dos Estados Unidos de Conspirações »

Ainda sobre a questão libanesa, o Sayed acusou os Estados Unidos de « liderar a guerra econômica » contra o Líbano e de querer humilhar o povo libanês.

“A Embaixada Americana no Líbano lidera a guerra econômica e a mídia no Líbano, é quem está por trás das provocações. Esta embaixada não é uma representação diplomática, é considerada um lugar de conspiração contra o povo libanês”, sublinhou.

Falando aos americanos, Sua Eminente disse: “Sua embaixada vai sofrer um revés como no passado ».

Falando aos libaneses que mantêm laços com os agentes dessa embaixada, ele os advertiu: « Qualquer pessoa que confie nos americanos e em sua embaixada em Beirute deve levar em consideração a experiência do Afeganistão ».

Desde a retirada americana daquele país, Sayed Nasrallah criticou repetidamente o que considera ser “os americanos renunciando a seus aliados”.

« Os cães policiais que os protegem são mais importantes para eles do que vocês », disse ele, comentando sobre as imagens de cães desembarcando em aviões que repatriavam os soldados americanos e se instalavam em assentos, enquanto os afegãos eram amontoados às centenas em um avião de carga militar.

Estamos aguardando a saída dos sionistas da Palestina.

No início de seu discurso, Sayed Nasrallah dedicou-se ao conflito contra ‘Israel’, lembrando que constitui a prioridade da Resistência.

“O confronto contra a usurpadora entidade sionista da Palestina continua no topo de nossas prioridades. Renovamos nosso apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, e em Jerusalém Al-Quds, nos territórios ocupados de 1948 e na Diáspora, até que retornem à sua pátria, do mar ao rio. Esperamos o dia em que os invasores sionistas deixem a terra da Palestina porque esse é o fim esperado de todo invasor e colonizador”.

Sayed Nasrallah lembrou a equação regional que ele havia estabelecido no rescaldo da última guerra entre palestinos e israelenses, e a Operação Espada de Al-Quds: « A proteção do sacrossanto é missão de todos nos Eixos da Resistência e não é responsabilidade exclusiva dos palestinos”.

Hachd al-Chaabi, único fiador do Iraque

A este respeito, Nasrallah elogiou a recente posição das facções iraquianas do Hachd al-Chaabi que, após o último desenvolvimento na fronteira entre o Líbano e a Palestina ocupada, reiteraram suas disposições para proteger os sacrossantos na Palestina.

“Os sionistas temem a Resistência no Iraque e qualquer envolvimento do Iraque em uma grande guerra. Por motivos que serão elucidados posteriormente. A colaboração das várias forças da Resistência na região ao lado da Resistência Palestina tornará a libertação da Palestina mais grandiosa”.

Segundo ele : “As sucessivas administrações americanas são a cabeça da tirania e da injustiça no mundo”.

“A soberania na nossa região é dos povos e dos seus Estados, é a mesma para as suas riquezas, para os seus recursos hidráulicos, os hidrocarbonetos e os seus solos”, sublinhou.

“Depois da derrota americana no Afeganistão, todos os olhos estão fixos na ocupação americana no Iraque e na Síria. A decisão iraquiana de retirar as forças dos EUA do país é uma grande conquista. Mas os iraquianos deveriam reconsiderar a questão da presença de conselheiros militares, referindo-se à experiência afegã durante a qual eles treinaram as forças armadas afegãs em vão por mais de 20 anos. A única garantia do Iraque para enfrentar os perigos é o Hashd Al- Chaabi que se fundou na fé, portanto, e’ preciso fortalecê-lo, e permanecer apegado a ele porque é a única fiadora do Iraque”.

O objetivo da presença dos EUA é saquear petróleo

Sayed Nasrallah também criticou a presença americana no nordeste do Iraque e sua pilhagem do petróleo sírio.

“O pretexto dos americanos para manter suas forças na Síria para lutar contra o Daesh é falso. Os governos da região são capazes de acabar com o fenômeno ISIS e não precisam de nenhuma ajuda dos EUA. As forças dos EUA facilitam o desenvolvimento do Daesh e o ajudaram a se deslocar de região para região. As forças americanas devem partir do Eufrates oriental porque o objetivo de sua presença é roubar petróleo sírio. O destino dos ocupantes americanos na Síria é partir para a terra e voltar para a Síria, assim como seu petróleo”.

Sayed Nasrallah referiu-se à guerra contra o Iêmen dizendo que : « A ofensiva americana-saudita contra o Iêmen deve parar e eles não serão capazes de atingir seus objetivos ».

Saudou também : “O povo oprimido do Bahrein, cujos religiosos estão presos e que estão sempre presentes para apoiar a Palestina”.

Sobre a questão libanesa interna, Sayed Nasrallah mais uma vez insistiu na necessidade de formar um governo.

“Estamos convencidos de que as decisões que tomamos são corretas e nos aproximamos da vitória. Certamente há quem esteja dentro e fora que tenta nos responsabilizar pelo fracasso na formação do governo”, o que não é justo. Nós, como o resto do povo libanês, aguardamos com esperança o que vai revelar os atuais encontros entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro designado, e não é verdade que o Irã esteja interferindo. « O Irã nunca interferiu na formação ou ruptura de um governo no Líbano, embora existam partidos externos que o fazem”.

A escassez de hidrocarbonetos é proposital

Referindo-se à decisão tomada há quase uma semana pelo Exército Libanês e pelas forças de segurança de confiscar os hidrocarbonetos armazenados e monopolizados, enquanto o país enfrenta uma séria escassez deste produto essencial, Nasrallah acolheu a iniciativa, estimando que seja tarde:

“As condições de vida no Líbano devem ser vigiadas com seriedade, firmeza e determinação. A descoberta pelas forças de segurança, de centenas de milhões de litros de gasolina e óleo combustível confirma que a crise é intencional. Tantos protagonistas de várias regiões armazenaram os hidrocarbonetos que foram subsidiados pelo Estado e devolvidos de direito aos libaneses, seja para contrabando com a Síria ou para vendê-los no mercado negro. Esta crise poderia ter sido resolvida se a autoridade tivesse tomado a iniciativa desde o início para resolvê-la com firmeza. O comportamento das autoridades é má administração ou é um ato deliberado para desesperar os libaneses? »

Ele também criticou violentamente os ataques perpetrados nos últimos dias por alguns desordeiros contra os militares libaneses e elementos das forças de segurança que, segundo ele, estão fazendo o possível para aliviar o sofrimento dos libaneses. « Qualquer ataque ao Exército Libanês é um assunto condenável e vergonhoso », ele condenou, chamando seus autores de « bandidos »

Fonte: Al-Manar