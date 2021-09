La Jordanie a rouvert, le mercredi 29 septembre, le poste-frontière de Jaber avec la Syrie, après une fermeture de 60 jours, à la suite des développements sécuritaires du côté syrien.

Le correspondant de l’Agence Anadolu a signalé que le point de passage a connu une circulation active dès la réouverture du portail principal avec la traversée de dizaines de véhicules dans les deux sens.

La mesure est une mise en application de ce qui a été approuvé par le ministère jordanien de l’Intérieur, lundi dernier, et dans le cadre de l’accélération de la normalisation des relations entre Amman et Damas.

Le ministère jordanien de l’Intérieur a indiqué, dans un précédent communiqué, que la réouverture des frontières se fera « selon la série de procédures techniques et logistiques pour la réouverture de ce centre à la circulation des marchandises et des voyageurs ».

Et de souligner que « la décision a été prise dans le but de redynamiser le mouvement commercial et touristique entre les deux pays-frères, en tenant compte des mesures de sécurité et de santé requises ».

Le 31 juillet dernier, la Jordanie a décidé de fermer le point de passage, à la suite de ce qu’elle a qualifié de “l’évolution de la situation sécuritaire du côté syrien“, évoquant de violents affrontements, à l’époque, à proximité du point de passage, entre les miliciens de l’opposition et l’armée syrienne dans le gouvernorat de Deraa.

La Jordanie et la Syrie sont reliées par deux principaux postes frontaliers, “Ramtha“ et “Jaber“, du côté jordanien, appelés respectivement “anciennes douanes“ et “Naseeb“, du côté syrien.

Avant le déclenchement de la crise syrienne en 2011, le trafic commercial et les déplacements individuels y étaient actifs, mais le point de passage « Ramtha » a été fermé depuis 2015, après la destruction de ses infrastructures lors de la guerre en Syrie.

Le passage Jaber-Nassib entre les deux pays a été fermé pendant 3 ans, auparavant, puis rouvert en octobre 2018.

En août 2020, la Jordanie a à nouveau fermé le poste, en raison du nombre élevé des cas d’infection à la Covid-19 à la frontière, et l’a récemment rouvert partiellement, en adoptant des restrictions qui affectaient le système de transport réciproque pour les passagers et les marchandises, avec un nombre limité à 150 personnes par jour.

Au cours des dix derniers jours, les relations jordano-syriennes ont connu un bond rapide et considérable sur le niveau de la normalisation, avec l’organisation de nombreuses réunions officielles.

Le plus important de ces réunions a été celle du chef d’état-major de l’armée jordanienne, Yousef Al-Hunaïti, avec le ministre de la Défense syrien, le général Ali Abdallah Ayoub, le 19 septembre à Amman, suivie de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Ayman Safadi et Faisal Miqdad à New York, mercredi dernier, puis une visite officielle de quatre ministres syriens à Amman.