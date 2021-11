Le site israélien Kipa a révélé qu’un jardin d’enfants juifs sera construit dans le quartier palestinien de Cheikh Jarrah à l’est d’AlQods occupée.

Cette décision a été prise par la municipalité israélienne d’AlQods soutenue par le député du Foyer juif, Higit Moshe, chargé du dossier de l’éducation dans la municipalité.

Cette provocation vise à renforcer la présence des colons dans la ville sainte et ce, après le refus de six familles palestiniennes d’un compromis présenté par la cour suprême israélienne.

Le tribunal israélien veut que les résidents de Cheikh Jarrah admettent qu’ils sont des locataires d’une société israélienne, plutôt que les propriétaires de leurs propres maisons.

Les juges ont proposé de garantir le statut de «locataires protégés» aux résidents palestiniens. En échange, les Palestiniens sont invités à reconnaître la société de colonisation israélienne Nahalat Shimon comme propriétaire de leur terre et à payer un loyer d’un montant de 2 400 shekels tous les deux ans.

Une déclaration publiée par les habitants du quartier de Cheikh Jarrah a indiqué que ce compromis « nous aurait fait ressembler à des locataires protégés par l’association de colonisation (Nahalat Shimon) et ouvrirait progressivement la voie à la confiscation de notre droit sur nos terres ».

Le communiqué ajoute que ce refus « découle de notre croyance en la justesse de notre cause et de notre droit dans nos maisons et notre patrie, malgré l’absence de garanties tangibles pour renforcer notre présence palestinienne à AlQods occupée par les institutions ».

Entre-temps, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a brandi le « bâton de la résistance » pour contrecarrer les plans de l’occupation visant à s’emparer des maisons palestiniennes dans le quartier de Cheikh Jarrah.

La menace de M.Haniyeh intervient après le rejet des habitants de la décision de la cour suprême israélienne.

Source: Traduit à partir d'AlQods al-Arabi