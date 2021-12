Le Hezbollah a réagi le lundi 27 décembre aux dernières accusations de l’Arabie saoudite selon lesquelles le Hezbollah et l’Iran, soutiennent l’armée yéménite et Ansarullah au Yémen, en affirmant que ces accusations sont « ridicules et ne méritent pas de réponse ».

« Les propos tenus lors d’une conférence de presse du porte-parole des forces d’agression saoudiennes au Yémen, selon lesquels il existe des soi-disant preuves sur l’implication du Hezbollah dans le conflit sont ridicules et ne méritent aucun commentaire ou réponse », a affirmé le bureau de presse du Hezbollah dans un communiqué.

Le porte-parole de la coalition saoudienne, le général Turki al-Maliki, a accusé l’Iran et le Hezbollah libanais d’avoir envoyé des experts et des agents à l’aéroport de Sanaa pour aider Ansarullah à lancer des missiles balistiques et des drones contre l’Arabie saoudite.

Le général saoudien a également diffusé des photographies montrant des membres présumés du Hezbollah, qui selon ses allégations, entraînent les forces d’Ansarullah à lancer des drones chargés d’explosifs.