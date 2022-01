Le chef d’état-major adjoint de l’armée yéménite, le général de division Ali Al-Mushki, a affirmé que « nos forces armées sont prêtes à répondre à toute activité hostile des forces de la coalition d’agression (saoudo-émiratie-US) dans les eaux de la République du Yémen ».

Le général Al-Mushki a déclaré, le mardi 4 janvier, à la télévision yéménite, que toutes « les mouvements des forces d’agression sont sous surveillance. Nous avons le droit de prendre les mesures appropriées contre ces actes ».

Et d’ajouter : « Nous défendrons les eaux du Yémen avec l’aide de Dieu et avec toute notre force. Et nous sommes capables ».

Il a souligné que « nos eaux, notre espace aérien et nos terres seront interdits aux forces d’agression et à leurs mercenaires. Tout mouvement ou activité hostile sera une cible légitime pour l’armée et le comités populaires d’Ansarullah ».

Pour sa part, le commandant de la brigade de défense côtière, le général de division Muhammad al-Qadri, a affirmé que « nos forces armées sont chargés de la protection de nos côtes. Les eaux yéménites ne sont pas destinées aux pique-niques et aux défilés « des forces de la coalition). Ils doivent bien comprendre ce message ».

Le général de division Al-Qadri a noté que « ceux qui violent nos eaux territoriales seront arrêtés et traités conformément aux normes internationales ».

Rappelons que les forces yéménites ont saisi, le lundi 3 janvier, un cargo militaire émiratie qui est entré dans les eaux yéménites sans aucune autorisation.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah