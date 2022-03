L’amitié entre Pékin et Moscou est « solide comme un roc » a assuré le lundi 7 mars le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

« L’amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses », a affirmé devant la presse Wang Yi, précisant que la Chine était prête à participer « en cas de besoin » à une médiation internationale pour résoudre le conflit en Ukraine

Le ministre était interrogé sur la position de la Chine après la vague de sanctions internationales visant la Russie pour son opération en Ukraine.

« La Chine et la Russie, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, sont […] les partenaires stratégiques les plus importants l’un pour l’autre », a ajouté M. Wang, lors de sa conférence de presse annuelle en marge de la session parlementaire.

Et d’estimer que « Pékin et Moscou contribuent à la paix et la stabilité dans le monde. La Chine et le la Russie refusent de retourner à l’esprit de la guerre froide ou à la confrontation ».

L’amitié sino-russe est un « exemple de relation digne, où chacun aide et soutient l’autre dans son développement », avait indiqué le mois dernier Vladimir Poutine, reçu en grande pompe à Pékin pour les Jeux olympiques.

Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs indiqué que son pays était « disposé » à jouer un rôle dans la crise ukrainienne, notamment en participant « en cas de besoin » à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre.

Pékin va également envoyer de l’aide humanitaire en Ukraine, a indiqué Wang Yi.

« Établir des normes démocratiques selon le modèle américain est antidémocratique », a en outre indiqué le chef de la diplomatie chinoise.

Et de faire savoir: « Le véritable objectif de la stratégie américaine dans les océans Indo-Pacifique est de créer une copie de l’OTAN dans la région ».