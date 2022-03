Une liste contenant les informations personnelles de quelque 30.000 pilotes et membres du personnel navigant israéliens militaires et civils pourrait avoir été divulguée et mise en ligne par le groupe de pirates informatiques Leak the Analyst, a rapporté le mercredi 9 mars la société de cybersécurité Varonis, citée par la télévision israélienne i24.

La source de la liste elle-même n’a pas été clairement définie, mais selon le rapport, les informations – qui auraient été mises en ligne sur le dark web – comprennent les noms et prénoms, les numéros d’identité, les adresses personnelles et les adresses électroniques des pilotes, ainsi que leur rôle opérationnel (pilote, navigateur, etc.).

Il est à craindre que les informations comprennent des détails personnels sur le personnel navigant militaire de carrière et de réserve, ainsi que sur les aviateurs civils.

Le groupe Leak the Analyst a déjà publié des informations provenant d’un certain nombre de sources sensibles, notamment la société de sécurité F5, Rafael, Verint, le ministère ukrainien des affaires étrangères et la société nationale de télécommunications de Thaïlande.

Lior Chen, directeur de la cybersécurité chez Varonis, a annoncé la fuite lors d’un entretien avec le quotidien israélien Israel Hayom.

« Il va sans dire que des informations du type de celles qui ont été divulguées pourraient servir à des entités hostiles de diverses manières. Il s’agit d’informations importantes sur des pilotes, des techniciens, des militaires de carrière et des réservistes. Les informations que nous avons censurées pourraient être comparées à LinkedIn, et révéler beaucoup de choses », a affirmé M. Chen.

La partie qui a obtenu ces informations n’a pas encore été identifiée.