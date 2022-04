Le Hezbollah a salué l’opération menée par le martyr Raad Fathi Hazem à Tel-Aviv, louant l’héroïsme du peuple palestinien et de ses factions de la résistance.

« Une fois de plus, la résistance palestinienne prouve sa capacité à affronter l’occupation israélienne, à répondre à ses crimes perpétuels et à lui porter des coups humiliants dans des endroits inattendus et dans les profondeurs de son entité usurpatrice », a écrit le Hezbollah dans un communiqué publié ce vendredi 8 avril.

Et d’ajouter: « L’opération héroïque menée par le martyr Raad Fathi Hazem à Tel-Aviv a montré la faiblesse, la fragilité et la confusion de l’entité sioniste, de ses services militaires et sécuritaires, ainsi que son échec lamentable face à un seul combattant palestinien ».

Le Hezbollah a en outre salué « tous les moudjahidines et combattants qui ont mis cette entité criminelle dans un état de chaos et d’humiliation devant le monde ».

Il a dans ce contexte appelé « tous les peuples libres du monde ainsi que notre nation arabe et islamique à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à lui fournir toutes les formes de soutien possibles ».

Et le Hezbollah de conclure : « Nous voyons que la succession d’opérations qualitatives réussies confirme que la décision du peuple palestinien est de poursuivre la lutte avec détermination jusqu’au la libération de toute la Palestine de la mer au fleuve ».

Source: AlManar