Les médias israéliens ont rapporté que l’opération du Hezbollah d’hier aura « des répercussions importantes sur les négociations en cours, sur le volume des forces israéliennes chargées de la protection de la plate-forme Karish et sur la lutte contre d’autres menaces ».

Les médias israéliens ont estimé que « les drones lancés par le Hezbollah vers la plateforme Karish visent à adresser un message à Israël selon lequel « vous devez répondre à nos demandes », soulignant qu' »Israël n’a pas l’intention d’aggraver la situation avec le Hezbollah, toutefois il insiste sur sa position. »

Le site internet israélien Wallah a écrit que » l’establishment de la sécurité israélienne craint sérieusement que de nouvelles attaques du Hezbollah se répetent ».

Il a ajouté : « L’interception des trois drones qui se sont dirigés vers la plate-forme gazière de Karish hier coïncide avec les tentatives de l’establishment de la sécurité de calmer les esprits ».

Le site a noté que « l’opération du Hezbollah aura de répercussions importantes sur les négociations visant à déterminer les frontières maritimes et sur le volume des forces que l’armée israélienne consacrera désormais à la protection de la zone et à la lutte contre d’autres menaces. A cela s’ajoute la sécurité des agents qui opérent sur la plate-forme gazière de Karish, et qui ont pris connaissance de ce que pourrait faire le Hezbollah s’il décidait de changer la mission de ses drones de reconnaissance à des missions militaires, voire au lancement de missiles contre la plate-forme ».

Selon les médias israéliens, « le but du lancement des drones, pour le Hezbollah, était d’adresser un message clair à Israël selon lequel il doit répondre à ces droits. Le message du Hezbollah est clair : nous sommes capables d’envoyer des drones, mais il y a d’autres outils qui peuvent exploser sur la plateforme lorsqu’elle sera opérationnelle ».

Toujours selon les médias israéliens, « le Hezbollah jouit de capacités bien plus importantes que la capacité qui a été démontrée hier, dont l’objectif principal était de nous délivrer un message et pas nécessairement de nuire », ajoutant que « le dernier mot dans la bataille des eaux économiques n’a pas encore été prononcé, et on s’attend à ce que cela se poursuit ».

Les médias israéliens ont déclaré que « protéger la plate-forme Karish, qui est située à environ 100 kilomètres du rivage, est plus compliquée que de protéger la plate-forme Levitan, par exemple, qui se trouve à dix kilomètres de la côte de Dorr ».

