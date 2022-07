Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères demande que des enquêtes soient menées sur les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme commis par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi que la communauté internationale devrait mener une enquête approfondie sur les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme commis par le Royaume-Uni et les États-Unis, afin que justice soit rendue aux victimes innocentes et que les peuples du monde entier soient protégés contre les brimades et la cruauté.

Le porte-parole Wang Wenbin a fait ces remarques lors d’un point de presse quotidien en réponse à des articles de presse selon lesquels des membres du Special Air Service (SAS) britannique en poste en Afghanistan ont « tué à plusieurs reprises » des prisonniers et des civils non armés, et ont même « rivalisé entre eux pour obtenir le plus grand nombre de meurtres ». Les troupes sont également soupçonnées de dissimuler des scènes de crime et des responsables auraient dissimulé ces affaires.

Wang a déclaré que ce que ces rapports révèlent est tout simplement choquant et scandaleux. « Les violations atroces des droits de l’homme commises par les États-Unis et leurs alliés, qui défient la conscience humaine, ne sont pas des cas isolés. Elles sont persistantes, systémiques et récurrentes. »

Wang a cité des rapports médiatiques indiquant qu’entre 2003 et 2008, des milliers de civils irakiens ont été victimes d’abus de la part des soldats britanniques, tels que la détention, le passage à tabac, l’humiliation, les agressions sexuelles et même le meurtre. Au cours des près de 20 dernières années, les États-Unis ont lancé plus de 90 000 frappes aériennes sur des pays comme l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie, faisant jusqu’à 48 000 victimes civiles.

Au lieu de réfléchir à leurs atrocités, Wang a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis essayent par tous les moyens de détourner l’accusation.

Wang a cité des rapports de presse indiquant que la loi sur les opérations à l’étranger de 2021 introduite par le Parlement britannique protège contre les poursuites les soldats britanniques qui ont commis des actes de torture et d’autres crimes graves à l’étranger et entrave les efforts visant à tenir les auteurs pleinement responsables ; le ministère britannique de la défense a affirmé avoir mené une enquête approfondie sur les actes des soldats britanniques en Afghanistan et en Irak, mais 90% des crimes de guerre présumés n’ont pas été examinés ; auparavant, le gouvernement américain a sanctionné les fonctionnaires de la Cour pénale internationale qui avaient enquêté sur les crimes de guerre présumés commis par les troupes américaines dans la guerre en Afghanistan.

« Ceux qui se font le plus entendre pour défendre les droits de l’homme se sont avérés être les assassins les plus meurtriers de civils innocents. Il devrait y avoir une enquête internationale approfondie sur les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme commis par le Royaume-Uni et les États-Unis, afin que justice soit rendue aux victimes innocentes et que les peuples du monde entier soient protégés contre de nouvelles brimades et cruautés », a-t-il ajouté.

Sources : Xinhua News Agency ; traduction Wayan, relu par Hervé, pour Le Saker Francophone