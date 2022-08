Le Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne, a déclaré le vendredi 26 août que son pays allait convoquer une réunion d’urgence pour faire face à la crise énergétique liée à l’intervention de la Russie en Ukraine.

La présidence tchèque « convoquera une réunion d’urgence des ministres de l’Energie afin de discuter de mesures d’urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique », a déclaré le Premier ministre Petr Fiala dans un tweet.

Approuvée par Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, cette décision intervient alors que les 27 États membres de l’UE tentent de réduire leur dépendance en matière d’approvisionnement en pétrole et en gaz à l’égard de la Russie.

La réduction des approvisionnements et l’inquiétude quant à l’avenir ont provoqué une hausse vertigineuse des prix de l’énergie en Europe.

Le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, a déclaré que le conseil européen de l’énergie devait se réunir « le plus tôt possible », dans un tweet.

« Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie et cela nuit à l’ensemble de l’UE », a-t-il déclaré.

Vendredi, l’Allemagne et la France ont annoncé des prix record pour l’électricité en 2023, les contrats à l’horizon d’un an ayant bondi à 850 euros par mégawattheure en Allemagne et à plus de 1.000 euros en France, contre 85 euros dans les deux pays l’an dernier.

Source: Avec AFP