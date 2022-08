Le mouvement des détenus palestiniens a assuré qu’une grève de la faim va être entamée à partir de jeudi 1 septembre pour mettre fin à la rupture des accords par les autorités de l’occupation israélienne.

« Une bataille des intestins vides sera déclenchée pour mettre fin au reniement des ententes par le geôlier (israélien), et afin d’arrêter son attaque qui vise à abuser des prisonniers », a indiqué le Comité suprême d’urgence du Mouvement national des détenus dans un communiqué.

« Nous menons notre combat unis contre le geôlier, avec une direction nationale qui représente les factions de notre peuple, armée d’une réelle unité », souligne le mouvement.

Et de préciser que les prisonniers vont dissoudre les organismes de réglementation, « tout en maintenant l’état de rébellion contre les lois du geôlier ».

« Cette bataille qui nous a été imposée, nous n’admettrons qu’elle ne soit couronnée par la victoire, et nous avons besoin de la lutte de chaque fils fidèle de ce pays, car vous êtes notre bouclier protecteur, notre ombre étendue et notre soutien face au geôlier », a ajouté le texte. Avant de saluer « l’unité que les prisonniers illustrent dans les prisons, et qui devrait s’étendre pour établir une unité en dehors des citadelles de la captivité», soulignant qu’elle « prouve que l’ennemi n’est qu’un, et que pour l’affronter, les divisions et les fragmentations ne sont pas permises. »

Le mouvement a appelé tout les Palestiniens « à faire pression sur l’occupation par tous les moyens et les capacités disponibles, afin qu’elle réponde aux revendications ».

« Nous devons tous faire part aux efforts destinés à dévoiler ses politiques racistes et haineuses contre nos grands prisonniers », a-t-il insisté.

Commentant les photos du prisonnier Khalil Awawdeh, en grève de la faim depuis près de 170 jours pour protester contre sa détention administrative qui ne cesse d’être prolongée sans accusation ni procès, et dans lesquelles il apparaissait dans un état de santé pénible, le mouvement a dit que c’est « la plus grande preuve l’arrogance de ce vil ennemi, et en même temps c’est la preuve éclatante de la fermeté et de la détermination du prisonnier palestinien et de son obstination face au geôlier pour obtenir ses droits. »

L’association Mohjat al-Quds (le Ton d’al-Qods) pour les détenus et les martyrs palestiniens avait rapporté, plus tôt dans la journée, que l’administration pénitentiaire israélienne avait fermé pour le sixième jour consécutif les cellules des prisonniers du Mouvement du Jihad islamique dans le cadre de son offensive globale contre le mouvement des captifs.

Le dimanche 28 août, les prisonniers palestiniens dans les prisons d’occupation ont mis à exécution leur menace de dissoudre leurs organismes dans les prisons, dans une nouvelle escalade contre l’administration pénitentiaire israélienne, pour protester contre sa rétractation de mettre en œuvre un ensemble d’exigences et d’accords antérieurs. Il en découle qu’il n’y a plus de représentant ou de porte-parole des détenus, que ce soit au niveau des cellules, des services ou des prisons.

Le chef de l’Autorité des affaires des détenus et des ex-prisonniers, Qadri Abu Bakr, a indiqué que l’une de leurs demandes les plus importantes est le retour de plusieurs dizaines de détenus placés en isolement cellulaire, y compris les prisonniers du Tunnel de la liberté. Ils réclament aussi d’installer de téléphones portables pour les femmes et les enfants détenus, et de ramener des marchandises nécessaires dans les magasins de la prison, y compris les produits de nettoyage.

Source: Médias