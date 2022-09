Le chef adjoint du Conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Ali Daamouche, a déclaré dans le sermon du vendredi : « Ceux qui portent la responsabilité de la nouvelle tragédie en mer et les victimes innocentes qui se sont noyées dans le nouveau bateau de la mort sont ceux qui ont entrainé les gens vers la pauvreté et le désespoir et qui ont obstrué les tentatives de trouver des solutions ».

Il a déclaré que « ceux qui travaillent pour les Américains et suivent les diktats des ambassades ont toujours été un outil d’incitation à la sédition et contre la résistance. Ils ont joué des rôles suspects contre les intérêts du pays. On ne peut compter sur eux pour résoudre les problèmes du pays. »

« Le Hezbollah poursuivra sa politique de recherche de solutions aux crises vécues par les Libanais. L’équation imposée par la résistance dans le dossier de la démarcation des frontières maritimes (entre le Liban et la Palestine occupée, ndlr) s’inscrit dans ce contexte, étant donné que ceci devrait permettre au Liban de bénéficier de ses ressources pétrolières et gazières offshore, comme principale issue de secours pour sauver le Liban et le sortir de ses crises économiques », a-t-il ajouté, assurant que « le Liban obtiendra ses droits et sa richesse sur la base de cette équation, Inchallah ».

Cheikh Daamouche a dit qu’il souhaite « que la nouvelle offre iranienne liée au don de carburant puisse devenir opérationnelle, pour briser l’obscurité au Liban et permettre aux Libanais de profiter davantage d’heures d’électricité, et pour qu’il ne soient plus lésés par les vetos américains comme ils l’avaient fait précédemment ».

Selon lui, « certains remettent en cause le don iranien et tentent de lui faire obstacle car cela les embarrasse devant leur public et devant les Libanais et révèlent leur impuissance ».

Source: Al-Manar