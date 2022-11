Donald Trump envisage de lancer une troisième candidature à la Maison-Blanche ce mois-ci, ont déclaré trois conseillers de Trump jeudi 3 novembre, tandis qu’il a lui-même évoqué la forte possibilité d’un retour lors d’un rassemblement dans l’Iowa plus tard dans la journée.

« Et maintenant, afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très, très, très probablement le refaire », a déclaré l’ancien président lors du rassemblement de jeudi soir, évoquant l’idée une candidature pour 2024.

Préparez-vous

« Préparez-vous, c’est tout ce que je vous dis, très bientôt. Préparez-vous », a-t-il ajouté. Selon ses conseillers, Donald Trump a téléphoné à ses confidents afin d’élaborer des scénarios possibles, alors qu’il cherche à tirer profit des victoires républicaines attendues lors des élections de mi-mandat de mardi 8 novembre.

« Je pense que Trump se présentera en 2024 », a déclaré à Reuters un conseiller principal, sous couvert d’anonymat. « Je pense qu’il veut se présenter et qu’annoncer avant Thanksgiving lui donne un grand avantage sur ses adversaires, et il le comprend. » Une annonce dans les semaines à venir pourrait mettre à l’écart les rivaux potentiels pour l’investiture du parti, ont déclaré les conseillers, tout en ajoutant qu’il était possible que l’ancien président retarde encore sa décision ou change d’avis.

Une source proche de Donald Trump a déclaré qu’il avait l’intention d’annoncer sa campagne de réélection peu après les élections de mardi et qu’il avait déjà tâté le terrain pour trouver un staff potentiel pour organiser la campagne.

Selon les prévisions électorales et les sondages non partisans, il est très probable que les républicains obtiennent la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis et qu’ils aient une chance de prendre le contrôle du Sénat, ce qui leur donnerait le pouvoir de bloquer le programme législatif du président Joe Biden pour les deux prochaines années.

