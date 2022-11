Le chef de la société israélienne de sécurité de l’information ClearSky Cyber Security, Boaz Dolev, a affirmé : « L’équipe de piratage informatique iranienne s’est récemment rapprochée plus que jamais de la capacité de pirater les drones israéliens et américains et de les contrôler » selon le journal israélien, Post Jérusalem »..

S’exprimant lors de la conférence de l’INSS sur l’Iran, Dolev, a décrit un certain nombre de tendances « dangereuses » émanant du secteur cybernétique iranien, notant que « Téhéran s’efforce de développer ses cybercapacités dans tous les domaines, notamment ses efforts améliorés pour pirater les drones et développer des capacités plus proches du jour zéro (engagement). »

Il a noté que « la menace d’une utilisation généralisée des capacités du jour zéro en général n’est liée qu’aux États-Unis, à la Russie et à la Chine en termes de capacité à paralyser des secteurs entiers, en particulier les infrastructures utilisant des cybercapacités ».

Dolev a suggéré que « les réseaux et les véhicules de défense israéliens avaient été piratés, mais sans que cela ne soit divulgué publiquement ».

La crainte israélienne, ancienne et nouvelle, est due aux cyberattaques attribuées à l’Iran, par exemple: « Israël » accuse l’Iran de l’attaque qui a visé Aramco en 2012, et a également accusé l’Iran d’être responsable de l’attaque qui a visé les stations d’eau .

La dernière de ces violations dont Téhéran est accusé est celle qui s’est produite en mars dernier, lorsque le gouvernement d’occupation israélien a été subi une série de cyberattaques d’une ampleur sans précédent, qui ont endommagé des sites internet civils du gouvernement.

Quelques heures plus tard, les médias israéliens ont signalé un « sérieux soupçon » de « piratage de l’ordinateur personnel du chef du Mossad, David Barnea, et de publication de photos et de détails personnels le concernant, notamment sur sa famille et son lieu de résidence, dans le but de l’embarrasser », accusant « l’Iran d’être derrière cette opération. »

De même, les cyberattaques iraniennes contre les États-Unis sont anciennes : en 2011, les Forces de défense aérienne iraniennes ont annoncé l’abattage d’un drone américain RQ-170 près de l’installation nucléaire de Fordow près de la ville de Qom.

Source: Médias