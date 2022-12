Membre du Bassidj (Forces volontaires) et étudiant d’une école théologique à Qom, Hassan Mokhtarzadeh, 21 ans, avait été blessé il y a peu de temps lors d’affrontements avec des émeutiers. Il a succombé à ses blessures le vendredi 9 décembre.

Les funérailles du martyr Mokhtarzadeh ont eu lieu lundi 12 décembre dans la ville sainte de Qom, chef-lieu de la province homonyme au sud de Téhéran.

Selon Iran Press, les participants aux cérémonies de funérailles scandaient des slogans tels que « À bas les USA ! », « À bas Israël ! », « À bas les Saoud ! ».

Proférant également des slogans contre les séditieux et les contrerévolutionnaires, la foule participant aux funérailles a exprimé son indignation envers les émeutiers et les perturbateurs de l’ordre public.

Des responsables des pays occidentaux surtout les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont soutenu les récentes émeutes en Iran pour mettre la République islamique d’Iran sous pression ; or, ils donnent plein pouvoir à la police dès lors qu’il s’agit de contestations de rue dans leur pays respectif.

Le Premier ministre britannique a, entre autres, appelé à la répression des protestations populaires par la police, puisque « c’est la vie des gens ordinaires qui a été perturbée » !

Ou encore le Premier ministre du Canada Justin Trudeau qui a l’habitude d’assister aux rassemblements contre la République islamique d’Iran à l’étranger ; ce dernier a prétendu « craindre une flambée de violence durant le convoi de la liberté, en particulier envers les policiers », ce qui a pesé lourd dans sa décision d’invoquer « la loi des mesures d’urgence pour ramener la paix ».

Le gouvernement de Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement qui réunissait des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui, selon les sources canadiennes, avaient paralysé le centre-ville d’Ottawa du dimanche 29 janvier au lundi 20 février.

En parlant des États-Unis, un enregistrement vidéo a récemment fait le tour des réseaux sociaux mettant en scène un jeune américain de 24 ans, un couteau à la main. Mais avant même qu’il ait le temps d’agir, on voit de « gentils » policiers américains lui tirer dessus quelques balles.

Et on continue de voir que des chaînes de télévision londoniennes incitent les émeutiers iraniens à la violence et au meurtre…

Source: Avec PressTV