Jugeant que l’Ukraine dépend « presque entièrement » du soutien de l’Occident et que Vladimir Poutine est déterminé à atteindre ses objectifs, l’ex-secrétaire d’État Condoleezza Rice et l’ex secrétaire à la Défense Robert Gates estiment que les États-Unis et leurs alliés doivent augmenter « considérablement » et « d’urgence » l’aide militaire à Kiev.

« Le temps joue contre l’Ukraine », constatent dans un article publié dans le Washington Post Condoleezza Rice et Robert Gates qui ont dirigé la diplomatie et la défense américaines sous Barack Obama.

« Nous deux avons eu affaire à Poutine à plusieurs reprises et nous sommes persuadés qu’il croit que le temps est de son côté, qu’il est capable d’épuiser les Ukrainiens et que l’unité des États-Unis et de l’Union européenne et leur soutien de l’Ukraine vont finir par s’user et se fracturer », estiment-ils.

D’après eux, « la défaite n’est pas une option » pour Poutine, qui ne peut pas « céder à l’Ukraine quatre provinces de l’Est qu’il avait déclaré part de la Russie ».

« S’il ne peut pas réussir militairement au cours de cette année, il doit maintenir le contrôle des positions dans l’est et le sud de l’Ukraine qui constituent de futurs points de départ pour de nouvelles offensives visant à prendre le reste de la côte ukrainienne de la mer Noire, à contrôler toute la région de Donbass avant se déplacer vers l’ouest », ont-ils souligné.

Seule option pour Washington

Ils déplorent ensuite l’état déplorable de l’économie ukrainienne qui est « en ruine » tout comme l’infrastructure du pays. Pour cette raison, la capacité militaire et économique de l’Ukraine dépend désormais presque entièrement de l’aide de l’Occident et principalement de celle des États-Unis.

Dans cette situation, il est « inacceptable » de négocier le cessez-le-feu avec Moscou car cela « laisserait les forces russes en position de force » et leur permettrait de « reprendre leur invasion dès qu’elles seront prêtes », poursuivent les anciens responsables d’administration Obama.

Pour éviter ce scénario Washington et ses alliés n’ont qu’ »un seul moyen », celui d’augmenter « considérablement » et « d’urgence » l’aide militaire à l’Ukraine pour pouvoir « dissuader une nouvelle offensive » et « repousser les forces russes à l’est et au sud ».

L’Ukraine inondée d’armes

Le 6 janvier le Pentagone a annoncé la décision de verser plus de trois milliards de dollars supplémentaires pour l’assistance à la sécurité en Ukraine. Au total, depuis l’arrivée de Joe Biden ce pays a reçu plus de 24,9 milliards de dollars d’aide militaire.

La Russie a déjà mis en garde à plusieurs reprises les pays de l’Otan contre leurs livraisons d’armes. Ainsi, le ministre russe des Affaires étrangères a noté que toute cargaison de ce genre deviendrait une cible légitime pour la Russie.

Source: Sputnik