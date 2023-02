Le ministre syrien de l’électricité, Ghassan Al-Zamil, a affirmé ce jeudi que « les pertes du secteur de l’électricité à la suite du séisme sont estimées à plus de 10 milliards de livres syriennes (environ 1,5 million de dollars), et que ce chiffre peut être doublé sachant que le processus d’évaluation des dommages se poursuit ».

Le ministre Al-Zamil a déclaré « qu’il y existe de grandes pertes au niveau des réseaux et des transformateurs moyenne et basse tension dans la région côtière et à Alep ».

Il a ajouté : « Le tremblement de terre ou les secousses n’ont pas affecté les centrales électriques et il n’y a eu aucun dommage » soulignant « il y a des dommages à la sous-station de Rastan à Lattakia, et il faut environ un mois pour terminer les travaux de maintenance », notant que « nous pourrions avoir besoin de 20 à 25 jours pour que le système électrique dans les zones touchées revienne à ce qu’il était. »

La Syrie souffre d’une faiblesse de l’approvisionnement électrique en raison de la rareté des ressources pétrolières en raison du blocus imposé au pays et de la localisation de la plupart des puits de pétrole dans des zones échappant au contrôle de l’État.

Quelques jours avant le tremblement de terre, l’ambassadeur de Syrie en Russie, Bashar al-Jaafari, a discuté avec une délégation du gouvernement russe des moyens de développer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur de l’énergie et de l’électricité, en particulier à la lumière des circonstances en Syrie.

Source: Médias