Lors de sa rencontre avec les membres de la Commission parlementaire libano-syrienne de la fraternité et de l’amitié, arrivés en Syrie dans le cadre d’une visite de solidarité avec le peuple syrien, le président Bachar al-Assad a affirmé que « la Syrie apprécie la réponse humanitaire manifestée par le Liban aux niveaux officiel et populaire et le soutien aux efforts du gouvernement syrien pour venir en aide aux personnes touchées du fait du tremblement de terre, par la fourniture d’une aide d’urgence et par la réception de l’aide reçue à la Syrie depuis de multiples destinations via l’aéroport et les ports libanais ».

Le président al-Assad a estimé que « la relation entre le Liban et la Syrie est avant tout une relation fraternelle entre les peuples des deux pays, et c’est sur cette base que les politiques officielles sont censées être lancées pour servir les intérêts communs des deux peuples et travailler à faire face aux défis ».

Pour leur part, les membres de la délégation ont indiqué « qu’ils sont venus en Syrie pour exprimer la profonde solidarité des Libanais avec le peuple syrien et leur soutien à son égard », soulignant « l’importance d’activer les relations bilatérales et de les élever dans tous les domaines à un niveau qui réponde aux intérêts du peuple unique dans les deux pays frères ».

