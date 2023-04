Le président Bachar al-Assad a discuté avec le président algérien, Abdelmajed Tebboune, des développements politiques sur la scène arabe, en particulier à la lumière des visites effectuées par plusieurs responsables arabes en Syrie et des visites du président al-Assad dans les pays arabes, tels que le Sultanat d’Oman et les Émirats arabes unis. Ils ont également discuté des dossiers abordés lors de ces réunions et de leur impact sur les relations bilatérales interarabes.

Au cours d’un appel téléphonique avec son homologue algérien, le président al-Assad a remercié le président Tebboune pour l’aide apportée par l’Algérie et son peuple à la Syrie pour faire face à l’épreuve du tremblement de terre. Il a souligné que cette aide reflétait un grand sentiment de solidarité et de sympathie envers le peuple syrien, et a mis en évidence les liens profonds entre les deux pays et les deux peuples frères.

Le président al-Assad a souligné que l’Algérie, qui préside actuellement le sommet arabe, avait des positions historiquement proches de celles de la Syrie sur diverses questions, ce qui reflète la vision commune entre les deux pays depuis des décennies.

Le président Tebboune a confirmé la poursuite du soutien de l’Algérie à la Syrie et son engagement constant à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que sa disposition à développer la coopération économique au profit des deux pays.

Le président al-Assad a souhaité les meilleurs vœux au président Tebboune et au peuple algérien pour le mois sacré de Ramadan.

Source: Médias