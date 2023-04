Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayed Hashem Safieddine, a souligné le mercredi 12 avril que l’axe de la résistance a unifié ses capacités pour s’engager dans la confrontation majeure avec l’ennemi israélien.

Lors d’un discours à la conférence « Bouclier d’Al-Quds » à Beyrouth, Sayed Safieddine a souligné que « l’objectif commun est la disparition d’Israël dont les responsables ont commencé à perdre leur sang-froid et faire part d’un grand pessimisme… Toute l’entité (sioniste) tremble. »

« Nous augmentons en force, en détermination et en volonté. Toutes les capacités verront le jour lors de la grande confrontation avec l’Israélien qui semble pressé, et nous aussi sommes pressés et prêts », a-t-il fait savoir.

Sayed Safieddine a en outre averti Netanyahu que « toute agression israélienne recevra une réponse ferme sur tous les fronts ».

Et de renchérir: « Nous constituons tous un bouclier pour la Cisjordanie et AlQuds, ainsi que pour notre peuple en Palestine et pour toute notre nation, jusqu’à l’éradication de cette entité. »

Sayed Safieddine a rappelé le rôle de la République islamique d’Iran dans le soutien de la cause palestinienne. Il a indiqué que l’imam Khomeni avait désigné la Journée mondiale d’AlQuds, le dernier vendredi du mois de Ramadan, comme étant pour tous les musulmans et les personnes libres à travers le monde, pas seulement pour les Palestiniens.