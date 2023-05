Les médias israéliens ont rapporté aujourd’hui, jeudi, que « la confiance en soi du mouvement du Jihad islamique se renforcera après la mort d’un Israélien », suite à une salve de missiles qui s’est abattue sur la colonie Rehovot.

Les médias israéliens ont indiqué: « Le missile, qui a été tiré en direction de Rehovot, est équipé d’une technologie de haute précision, et les défenses aériennes israéliennes n’ont pas pu l’abattre voire ni les systèmes de Fronde de David et de Dôme de fer. »

Un commandant du front intérieur, a affirmé « qu’après avoir pris pour cible la colonie Rehovot le Dôme de fer n’offre pas une protection complète » selon les médias israéliens.

Les médias israéliens ont indiqué que « le mouvement du Jihad islamique a tiré plus de 600 missiles ».

De son côté, le correspondant militaire de la Channel 13 israélienne, Almog Boker, commentant les scènes de destruction dans Rehovot, a déclaré : « C’est ce qu’Israël craignait ».

Les médias israéliens, citant des sources diplomatiques, ont déclaré que « les pourparlers de trêve avec le Jihad islamique avaient été gelés », ajoutant que « la médiation égyptienne n’a pas encore réussi à réaliser une percée qui permettrait la conclusion d’un accord de cessez-le-feu ».

Les médias israéliens ont indiqué « que des voix de l’opposition ont appelé à l’arrêt de l’opération militaire, et le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a affirmé que « le moment est venu de l’arrêter ».

De son côté, le journaliste israélien Barak Ravid a commenté le tweet de Netanyahu, dans lequel il a écrit « Nous continuons », en disant : Nous continuons à réaliser quoi ? Quelqu’un peut-il nous dire? Quel est le but de l’opération en ce moment ? »

Il a poursuivi : « Comme pour toutes les opérations à Gaza, depuis qu’il est devenu Premier ministre, Netanyahu ne sait pas quand s’arrêter »soulignant « qu’Israël est maintenant au stade de l’enchevêtrement et du creusement ».

Il a ajouté: « Nous nous sommes impliqués, il était correct de sortir de cette situation hier, quoi que fasse le mouvement Jihad. »

Un employé de la municipalité de Rehovot a déclaré : » J’ai vu des scènes que je ne voudrais pas que quiconque voie. Il y a du chaos, de la fumée, de la panique et des cris dans toutes les maisons. J’ai vu un groupe de personnes, je ne sais pas qui est mort. et qui était vivant. Je suis devenu très anxieux. Je me sentais incapable de les aider à cause de la panique. »

Pour sa part, un haut responsable du Jihad islamique a déclaré à Al-Mayadeen que « les combattants du Jihad prouvent que l’action des Brigades alQods ne sera pas affectée par l’assassinat des dirigeants ».

Les médias israéliens estiment que « l’opération à Gaza n’a brisé aucune équation, ni changé quoi que ce soit de fondamental, et conseille le gouvernement de dire cette vérité aux colons de la frontière de Gaza ».

Source: Médias