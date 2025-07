, a affirmé que l’opération complexe de Beit Hanoun constitue un coup supplémentaire porté par les moudjahidines au prestige de l’armée d’occupation et de ses unités, « dans un domaine que l’occupation croyait sûr après avoir tout détruit à Gaza ».

Il a ajouté, dans un message sur Telegram, que la bataille d’usure menée par les combattants contre l’occupation israélienne du nord au sud de la bande de Gaza « lui infligera des pertes supplémentaires chaque jour ».

Abou Obeida a juré que l’occupation ne parviendrait pas à sauver ses soldats de « l’enfer » si elle y était parvenue auparavant, évoquant la possibilité d’en capturer davantage ultérieurement.

Le porte-parole des Brigades al-Qassam, a en outre averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que la « décision la plus insensée » qu’il prend est de maintenir les forces israéliennes à l’intérieur de la bande de Gaza.

« La détermination du peuple palestinien et le courage de ses résistants sont les seuls facteurs qui déterminent l’issue des équations et façonnent la prochaine étape ».

L’armée d’occupation israélienne a annoncé ce mardi matin la mort de cinq soldats dans le nord de la bande de Gaza, marquant l’un des incidents les plus meurtriers pour les soldats d’occupation depuis des mois. L’attaque menée par la Resistance palestinienne s’est déroulée à Beit Hanoun, théâtre de combats intenses depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

14 autres soldats ont été blessés dont deux dans un état grave, six dans un état modéré et six légèrement blessés, a-t-on précisé de même source.

Les médias israéliens ont par ailleurs critiqué la censure militaire pour avoir dissimulé au public le véritable bilan des pertes de l’armée israélienne.