Un navire en mer rouge a été attaqué ce dimanche en mer Rouge, à l’ouest du Yémen, mais deux versions ont été fournies sur cette attaque.

Selon les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), un navire dans la mer Rouge a été la cible de tirs de plusieurs petites embarcations, à 51 milles nautiques (94 km) au sud-ouest d’al-Hodeïda.

Ces autorités ont expliqué que l’attaque a été réalisée au moyen de 8 embarcations à bord desquelles des hommes armés ont utilisé des armes légères et des missiles pour cibler le navire. Une équipe de sécurité armée à bord du navire a riposté aux tirs, selon elles.

De son côté, la société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré que quatre embarcations navales sans pilote ont attaqué un navire dans la zone, et que deux d’entre elles sont entrées en collision avec le côté bâbord du navire, endommageant sa cargaison.

Selon cette société, l’évaluation indique que le navire attaqué répond aux critères fixés par les Yéménites pour cibler des navires.

L’attaque n’a pas encore été revendiquée.

Selon des sources sécuritaires citées par le site web d’al-Jazeera, le navire visé, le Magic Seas, bat pavillon libérien et appartient à une entité grecque.

Suite à l’attaque, un feu s’est déclaré dans le navire et de l’eau s’est infiltrée à bord.

En solidarité avec le peuple palestinien contre l’agression israélienne dans la bande de Gaza qui a tué près de 57 mille Palestiniens, les forces armées de Sanaa ont ciblé des navires transport maritime liés à Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni, en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Depuis novembre 2023, elles ont lancé plus de 100 attaques contre des cargos, entraînant le naufrage de deux navires, la saisie d’un autre et la mort d’au moins quatre marins.

Ces attaques répétées ont contraint de nombreuses compagnies maritimes internationales à éviter de transiter par la mer Rouge et le canal de Suez, qui représentent environ 12 % du trafic maritime mondial, et à recourir à des itinéraires plus longs et plus coûteux contournant le cap de Bonne-Espérance.

Tir de missile Palestine-2

Les forces de Sanaa ont revendiqué ce dimanche le tir d’un missile balistique hypersonique sur l’aéroport de Ben Gourion dans le cadre de « leur soutien au peuple palestinien de Gaza et à sa résistance ».

Selon leur porte-parole le général Yahia Saree, un missile balistique hypersonique de type Palestine-2 a été utilisé dans ce tir.

« L’opération a réalisé son objectif causant l’évasion des millions de troupeaux de sionistes usurpateurs vers des abris et le trafic aérien a été interrompu », a-t-il déclaré. Et de rappeler que « ces opérations ne cesseront que lorsque l’offensive israélienne contre Gaza prendra fin et que l’embargo sera suspendu ».

L’armée d’occupation israélienne avait annoncé samedi soir avoir détecté le tir d’un missile balistique depuis le Yémen, ajoutant que des efforts étaient en cours pour l’intercepter. Des sirènes ont retenti à l’ouest de la mer Morte suite à ce tir.

A noter que le tir précédent des forces de Sanaa remonte au 1er juillet, les forces armées yéménites ayant déclaré « avoir visé l’aéroport Ben Gourion et d’autres cibles israéliennes dans diverses zones de la Palestine occupée ».

Source: Médias