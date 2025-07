Depuis qu’Israël a lancé sa guerre d’agression illégale contre l’Iran le 13 juin, les spéculations vont bon train quant au rôle joué par MOSAIC, un outil créé par la société d’espionnage Palantir.

Ce logiciel est profondément ancré dans les opérations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), notamment dans sa mission de « protection » : inspections et contrôle du respect des accords de non-prolifération par les États.

MOSAIC est au cœur de ces travaux depuis une décennie et a été discrètement intégré par l’administration de l’ancien président américain Barack Obama à l’accord nucléaire conclu en juillet 2015 avec l’Iran, le Plan d’action global commun (PAGC).

Espionnage déguisé en surveillance

L’accord accordait aux inspecteurs de l’AIEA un accès illimité aux installations nucléaires iraniennes afin de confirmer l’absence de programme d’armement nucléaire. Ce faisant, l’agence a accumulé une immense quantité de données : images de surveillance, mesures de capteurs, documents des installations, autant de données qui ont été intégrées au système prédictif de MOSAIC.

Pourtant, le rôle crucial du logiciel dans l’accord est resté caché jusqu’à un article de Bloomberg en mai 2018, quelques jours seulement avant que le président américain Donald Trump, durant son premier mandat, ne rompe unilatéralement l’accord et ne lance la campagne de « pression maximale » de Washington contre Téhéran.

Malgré la rupture de l’accord par Trump, les inspections des installations nucléaires iraniennes se sont poursuivies, tout comme la surveillance du programme nucléaire iranien par MOSAIC. Comme l’a souligné Bloomberg, la technologie de Palantir a permis à l’AIEA d’examiner de vastes quantités d’informations provenant de sources disparates, dont 400 millions d’« objets numériques » à travers le monde, tels que « des flux de médias sociaux et des photographies satellites en Iran » – une capacité qui « a fait craindre que l’AIEA ne dépasse la frontière entre surveillance nucléaire et collecte de renseignements ».

L’article de Bloomberg a également alimenté une inquiétude iranienne souvent exprimée selon laquelle Mosaic aiderait les Israéliens à traquer des scientifiques iraniens en vue de leur assassinat : « Cet outil est au cœur de l’analyse de la nouvelle plateforme MOSAIC de l’AIEA, dotée d’un budget de 50 millions de dollars. Il transforme les bases de données d’informations classifiées en cartes permettant aux inspecteurs de visualiser les liens entre les personnes, les lieux et les matières impliqués dans les activités nucléaires, comme le montrent les documents de l’AIEA. »

De fausses données

Bloomberg a cité le directeur d’une société britannique qui « conseille les gouvernements sur les questions de vérification » concernant les risques liés à l’introduction de fausses données dans MOSAIC, « par accident ou intentionnellement » : « Vous obtiendrez un résultat erroné si vous ajoutez une fausse hypothèse au système sans introduire le qualificatif approprié… Vous finirez par vous convaincre de la réalité des ombres.»

La préoccupation sous-jacente et constante de Téhéran réside dans le fait que MOSAIC est fortement influencé par le logiciel de police prédictive de Palantir. Utilisée par de nombreux services de police occidentaux à grands frais, cette technologie est très controversée et s’est avérée présenter des biais dangereux et trompeurs, conduisant à des interventions « pré-criminelles » erronées.

De fait, la MIT Technology Review a appelé sans ambages au démantèlement des technologies prédictives dans un rapport qui examine le danger que représente cette technologie pour l’analyse des données criminelles, même nationales : Le manque de transparence et les données d’entraînement biaisées rendent ces outils inadaptés. Si nous ne pouvons pas les corriger, nous devrions les abandonner.

Des inspections injustifiées

Compte tenu de l’inclusion de renseignements douteux – comme les archives nucléaires iraniennes volées par le Mossad, ouvertement vantées par l’agence israélienne pour leur tromperie –, il est fort probable que ces données corrompues aient déclenché des inspections injustifiées.

Bloomberg a cité un négociateur ayant contribué à l’élaboration de l’accord de 2015, exprimant ses inquiétudes quant à la manière dont des « données sales ou non structurées » pourraient conduire à « une vague d’inspections surprises inutiles ».

Le logiciel de Palantir a notamment aidé l’AIEA à « planifier et justifier des enquêtes imprévues » – au moins 60 d’entre elles ont été menées jusqu’à ce que les frappes américano-israéliennes mettent fin aux inspections.

Le 31 mai, l’AIEA a publié un rapport suggérant que l’Iran pourrait encore développer des armes nucléaires. Bien qu’elle n’ait présenté aucune nouvelle preuve, ses accusations douteuses portaient sur « des activités remontant à des décennies » sur trois sites où, jusqu’au début des années 2000, des « matières nucléaires non déclarées » auraient été manipulées.

Ses conclusions ont incité le Conseil des gouverneurs de l’AIEA à accuser l’Iran de « violation de ses obligations de non-prolifération » le 12 juin, fournissant à Tel-Aviv un prétexte de propagande pour son attaque illégale du lendemain.

Le 17 juin, le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a reconnu que l’agence ne disposait « d’aucune preuve d’une tentative systématique de Téhéran de se doter de l’arme nucléaire ». Pourtant, le mal était fait. Les législateurs iraniens, invoquant le partage secret de données sensibles par l’AIEA avec Tel-Aviv et la collusion secrète de Grossi avec des responsables israéliens, ont suspendu toute coopération avec l’agence.

Tout pays est menacé

C’est peut-être la voie la plus sage pour les autres États sous la surveillance de l’AIEA. MOSAIC est désormais tellement intégré au fonctionnement quotidien de l’AIEA que tout pays visé par un changement de régime pourrait se voir accusé d’ambitions nucléaires sur la base de preuves fabriquées.

Un document de l’AIEA de 2017 révèle que MOSAIC comprend « plus de 20 projets de développement logiciel différents ». Lancé en mai 2015, il espérait révolutionner la « protection » dans le monde entier.

Le rapport décrit MOSAIC comme fournissant aux inspecteurs « une suite d’outils pour relever les défis de demain ». Par exemple, le progiciel de vérification électronique (EVP) permet la collecte et le traitement automatiques des données de terrain, notamment la planification, la production de rapports et l’examen. Lorsque les inspecteurs visitent une installation, ils enregistrent de vastes quantités d’informations, qui sont instantanément analysées au siège via l’EVP.

Tous ces renseignements sont extrêmement sensibles et constitueraient une mine d’or pour les États désireux d’intervenir militairement contre des nations dans le collimateur de l’AIEA. Selon le rapport de 2017, les inspecteurs ont passé 13 248 jours sur le terrain en 2015 et inspecté 709 installations nucléaires. Ces chiffres ont depuis augmenté. Pendant ce temps, MOSAIC – un outil peu connu de « détection précoce de l’utilisation abusive de matières ou de technologies nucléaires » – est resté opérationnel.

USA, principaux bailleurs de fonds de l’AIEA

Le rapport indique que MOSAIC était financé par le budget ordinaire de l’AIEA, le Fonds d’investissement majeur et des « contributions extrabudgétaires ». Son coût s’élevait alors à environ 41 millions d’euros (environ 44,15 millions de dollars), soit près de 10 % du budget annuel total de l’agence. La source et le montant de ces contributions extrabudgétaires restent flous, peut-être délibérément, mais une note d’information du Service de recherche du Congrès indique que Washington finance officiellement l’AIEA à hauteur de plus de 100 millions de dollars par an.

De plus, les États-Unis versent régulièrement plus de 90 millions de dollars de contributions extrabudgétaires chaque année. Autrement dit, près de la moitié du budget de l’AIEA provient des États-Unis, ce qui suggère que MOSAIC a été entièrement créé aux frais de Washington.

Le moment de son lancement – deux mois avant la signature de l’accord nucléaire de l’administration Obama – pourrait également indiquer que son financement visait explicitement l’Iran. Comme l’a révélé Yukiya Amano, alors directeur général de l’AIEA, en mars 2018, la pénétration de l’association à Téhéran était sans précédent.

Lors d’une conférence de presse, M. Amano a qualifié le « régime de vérification » nucléaire de l’AIEA en Iran de « plus robuste au monde ».

Plus d’un million d’informations

Les inspecteurs de l’organisation passaient « 3 000 jours calendaires par an sur le terrain » dans le pays, capturant « des centaines de milliers d’images capturées quotidiennement par nos caméras de surveillance sophistiquées », soit « environ la moitié du nombre total d’images de ce type que nous collectons dans le monde ».

Au total, « plus d’un million d’informations de sources ouvertes » ont été collectées chaque mois par l’AIEA.

L’obsession de l’AIEA pour l’Iran, conjuguée aux soupçons d’avoir fourni les noms de scientifiques nucléaires – assassinés par la suite par Israël – soulève la question suivante : l’accord de 2015 a-t-il toujours été une opération d’espionnage à grande échelle destinée à préparer la guerre ?

Une vague d’assassinats de scientifiques nucléaires et de commandants du CGRI au début de la guerre avortée de Tel-Aviv contre l’Iran semble corroborer cette conclusion.

Les responsables iraniens ont non seulement suspendu leur coopération avec l’AIEA et ordonné le démantèlement des caméras d’inspection, mais ont également rejeté la demande de Grossi de visiter les sites nucléaires bombardés. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié l’insistance du directeur général de l’AIEA à effectuer des visites sous prétexte de garanties de « dénuée de sens et peut-être même d’intention malveillante ».

Il est clair que tout État qui coopère encore avec l’AIEA doit désormais envisager la possibilité de ne pas être surveillé, mais d’être cartographié pour la guerre.

Source: The Cradle