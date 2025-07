Dans un discours prononcé lors des processions organisées au Yémen pour commémorer le martyre de l’Imam Hussein (P), le chef d’Ansarullah, sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi, a souligné que cette célébration sert d’« exemple à suivre pour la oumma » tout en étant « une consolation pour le messager de Dieu ».

Sayed al-Houthi a souligné que « l’Imam Hussein était non seulement un symbole de l’histoire, mais aussi le défenseur d’une cause, et sa cause est le véritable islam, créateur de paix et opposé à la reddition face à l’injustice. »

« La distorsion qui s’est produite durant les étapes cruciales de l’histoire islamique a conduit la nation à un moment où le peuple a abandonné le petit-fils du Messager de Dieu, le laissant subir l’aliénation et la trahison à Karbala », a-t-il estimé.

Et de poursuivre : « Les massacres et les crimes commis aujourd’hui par l’ennemi contre le peuple palestinien, notamment à Gaza, y compris le génocide et diverses formes d’injustice, imposent à la oumma la responsabilité religieuse de faire face à la tyrannie américaine et israélienne. Le devoir religieux exige de s’attaquer à cette criminalité et d’agir contre la corruption et le mensonge, sans accepter la soumission ni l’obéissance à cette tyrannie, qui n’apporte que honte et humiliation dans ce monde ici-bas et dans l’au-delà. »

Selon lui « la difficulté du chemin, la multitude des défis et l’ampleur des sacrifices ne signifient pas qu’il faille reculer ».

« La cause que nous défendons est sacrée et mérite tout notre sacrifice. Elle est source d’honneur dans ce monde ici-bas et garantit la récompense dans l’au-delà. Le choix de l’honneur et de la liberté est l’option la plus sûre, par opposition au choix de la reddition et de la soumission, qui implique un lourd tribut tant spirituel que matériel. »

Le chef d’Ansarullah a souligné que « la marche du peuple yéménite vers la justice repose sur une confiance totale en la promesse divine de victoire pour ses fidèles serviteurs ».

« La nation connaît aujourd’hui une croissance dans cette direction, grâce à la persévérance et à la résilience de Gaza et du Liban, de la République islamique d’Iran, du peuple libre d’Irak et de la Grande renaissance du Yémen, où les descendants d’Ansar poursuivent leur chemin de foi. »

Sayed al-Houthi a affirmé son engagement total envers le projet coranique, fondé sur l’adhésion au Saint Coran, la promotion de l’islam et l’accomplissement des grandes responsabilités islamiques, au premier rang desquelles « le djihad dans la cause de Dieu, la promotion du bien et l’interdiction du mal ».

Il a également réitéré la position ferme d’Ansarullah en faveur du peuple palestinien et son opposition aux agressions israéliennes et américaines, les considérant comme la plus grande menace pour l’islam et la oumma islamique tout entière.

« Le projet sioniste est un projet agressif et destructeur visant la religion et le monde. Il ne peut être affronté que par la solidarité des peuples libres de la nation au sein de l’axe d’al-Qods, du djihad et de la résistance. »

Et sayed al-Houthi de conclure : « La fermeté dans ces positions est un choix irréversible, quelle que soit l’intensité des défis, des pressions et des attaques médiatiques. Cette fermeté est la marque de fabrique du projet, qui ne connaît ni neutralité ni compromis. »

La procession d’Achoura à Sanaa. Les slogans scandés: « Tout le peuple est prêt au djihad. Nous honnissons l’humiliation ».