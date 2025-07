Le secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Cheikh Naïm Qassem, a déclaré : « La défense se poursuivra, car nous sommes convaincus que la libération est un devoir, quel que soit le temps que cela prendra et les sacrifices considérables. L’ennemi israélien continue d’attaquer et d’occuper les cinq points, et nous ne pouvons céder à cette agression. » Il a demandé : « Comment voulez-vous que nous ne faisons pas preuve de ténacité alors que l’ennemi poursuit son occupation, son agression et ses massacres ? »

Dans son discours prononcé ce dimanche lors de la marche massive qui clôture les cérémonies de célébration de l’Achoura le 10 Muharram dans la banlieue sud de Beyrouth, Cheikh Qassem a affirmé que « la flamme de la résistance restera flamboyante et les générations futures n’en seront pas privées ».

Il a déclaré : « Nous protégerons ce pour quoi les masses ont consentis d’énormes sacrifices. Cette résistance est celle de l’imam Sayyed Moussa al-Sadr et celle de Sayyed Hassan Nasrallah, le maître des martyrs de la oumma. Nous resterons fidèles à l’alliance et nous continuerons. »

Et de poursuivre : « Nous disons à l’Imam Hussein (P), comme ses compagnons lui avaient dit face à l’injustice répréhensible : « Je ne t’abandonnerai jamais ô Hussein. » »

Il a ajouté : « A la suite des célébrations, nous nous sommes rassemblés dans cette marche de l’Achoura pour renouveler notre engagement à poursuivre cette voie. »

Le secrétaire général du Hezbollah a assuré : « Nous sommes déterminés à poursuivre la résistance et à préserver le dépôt. Nous ne participerons pas à la légitimation de l’occupation au Liban et nous n’accepterons pas une normalisation humiliante. Notre choix est celui de l’imam Hussein, et ce peuple en colère n’accepte ni l’humiliation ni la reddition. »

Rappelant que « l’accord de cessez-le-feu a été violé par l’agresseur (israélien ndlr) des milliers de fois », cheikh Qassem a souligné que « la menace d’un nouvel accord ne nous obligera pas à accepter la reddition. Il faut plutôt dire à l’agresseur de cesser » son agression.

D’après lui, « la résistance est l’une des solutions, et la survie d’Israël est une véritable crise à laquelle nous devons faire face ».

« Il faut qu’Israël, dans un premier temps, achève la mise en œuvre des termes de l’accord, se retire des territoires occupés et cesse son agression », a-t-il exigé.

« Il faut par la suite entamer la reconstruction. Lorsque cela sera fait, nous serons prêts à discuter de sécurité nationale, de stratégie de défense et des moyens de renforcer notre pays. Nous disposons de suffisamment de flexibilité pour parvenir à une entente ».

Cheikh Qassem a exprimé le refus du Hezbollah de la proposition faite par les Etats-Unis pour le Liban : « Nous ne sommes pas concernés par l’équation américaine de choisir entre la mort ou la capitulation. Nous sommes engagés par nos droits. Nous sommes les hommes de terrain. (S’il faut choisir) entre l’épée et l’humiliation, nous honnissons l’humiliation. »

Dans ce contexte, le secrétaire général du Hezbollah a déclaré : « Au nom du Hezbollah, nous sommes prêts à envisager les deux options : la paix, la reconstruction du pays et une coopération maximale pour la renaissance et la stabilité. Nous sommes également prêts à la confrontation et à la défense… Nous sommes un peuple invincible et nous ne renoncerons ni à notre dignité ni à nos droits. »

Cheikh Naïm Qassem s’est dit surpris par l’exigence de rendre des missiles, « qui constituent le fondement de nos capacités défensives », insistant sur le fait que « nous vivons dans un pays souverain, libre et digne. »

A la fin de son discours, Cheikh Qassem a rendu hommage au guide de la révolution en Iran, l’imam Sayyed Ali Khamenei qui « nous a accompagnés par son courage, sa foi, son soutien et ses conseils ». Il a aussi salué le peuple iranien pour « sa ténacité et pour avoir empêché Israël d’atteindre ses objectifs », pendant la guerre de 12 jours avec Israël.

Cheikh Qassem s’est également adressé à la population de la bande de Gaza : « Avec votre résistance, vous êtes parmi les peuples les plus honorables du monde et les meilleurs sur terre. La Palestine restera pour son peuple, et nous resterons à vos côtés. »

S’adressant au Yémen, le Cheikh a souligné qu’il était « un modèle de djihad et de bravoure, et qu’il a donné un exemple unique qui a réussi à humilier les USA et Israël. »

Au début de son discours, le Secrétaire général a noté que « la forte participation cette année, aux rassemblements, dans les rues, dans les maisons d’hôtes et lors des cérémonies (de l’Achoura, ndlr), était remarquable », estimant qu’elle est « considérée comme la meilleure de toutes les années précédentes. »

Source: Al-Manar