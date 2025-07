16 soldats israéliens ont été tués et blessés, dont quatre grièvement, lors de deux opérations menées par la résistance à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, selon les médias israéliens.

Le premier incident s’est produit lorsque des combattants de la résistance ont fait exploser un engin explosif dans un véhicule blindé transportant des soldats, selon la chaine qatarie al-Jazeera citant des médias israeliens.

Mais les sites web israéliens ont assuré qu’une force de l’armée d’occupation est tombée dans un champ de mines puis a fait l’objet de tirs d’obus anti blindés.

« Tous les véhicules sont passés sur un champ de mines et après son explosion, ils ont été frappés par des obus RPG », a indiqué le site Hadashot Bazman.

Le second incident s’est produit selon al-Jazeera lorsqu’un robot chargé de munitions a été visé avec un missile antichar alors qu’il était en cours de préparation, également à Beit Hanoun.

Le correspondant de la chaine libanaise al-Mayadeen a rendu compte d’une énorme explosion due au ciblage d’un robot qui transportait des tonnes de produits explosifs.

Selon al-Jazeera, la résistance a pris pour cible une équipe de secours israélienne qui s’est précipitée sur le site du véhicule blindé visé.

Une autre version des faits indique qu’un premier engin piégé a visé un char, un second a explosé avec l’arrivée de la première équipe de secours et le troisième a visé la force de sauvetage qui a accouru pour secourir cette dernière.

Il est question selon un bilan préliminaire de 6 militaires qui ont été tués et de 10 autres blessés, d’après des sites web israéliens.

Les habitants d’Ashkelon ont entendu une « énorme explosion », ont rapporté ces sites selon lesquels l’un des blessés est un officier supérieur.

Les soldats visés appartiennent à l’unité du génie Yahalom, qui travaille à la détonation d’explosifs et au bombardement d’habitations palestiniennes dans la bande de Gaza, selon Najwan Samri, correspondant de la chaine qatarie Al Jazeera en Palestine.

Des hélicoptères sont arrivés sur les lieux pour transporter les blessés et ont ouvert le feu nourri.

Selon des sites, le ministre de la Défense Katz a réprimandé le chef d’état-major Zamir, qui a menacé Katz de démissionner suite à l’incident de Beit Hanoun.

Les opérations de résistance se sont considérablement intensifiées ces dernières semaines, tuant et blessant des soldats et des officiers dans diverses zones de la bande de Gaza.

Le mois de juin dernier a été le mois le plus sanglant pour l’armée d’occupation israélienne, avec 20 soldats et officiers tués et d’autres blessés, selon les chiffres officiels publiés par les médias israéliens la semaine dernière.

Il y a dix jours, l’armée israélienne a reconnu la mort d’un officier et de six soldats lors de combats dans le sud de la bande de Gaza.

Cette déclaration fait suite à l’annonce par les médias israéliens de la mort de quatre soldats et de 17 blessés lors d’une embuscade complexe contre des soldats israéliens à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

