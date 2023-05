Les Occidentaux « jouent avec le feu » après le feu vert récent des Etats-Unis pour des livraisons futures d’avions de combat F-16 à Kiev, a dénoncé dimanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a déploré « une escalade inacceptable ».

« C’est jouer avec le feu. Cela ne fait aucun doute », a déclaré M. Lavrov dans un entretien à la télévision russe dont un extrait a été publié sur les réseaux sociaux du journaliste l’ayant interrogé. « C’est une escalade inacceptable » menée par « Washington, Londres et leurs satellites au sein de l’UE » qui veulent « affaiblir la Russie », a-t-il appuyé.

Environ 545 Ukrainiens ont été tués. Des missiles Cruise et HIMARS ont été abattus

Aujourd’hui, dimanche, des unités de l’armée russe ont poursuivi l’opération militaire en Ukraine, selon le ministère russe de la Défense.

Le ministère de la Défense a déclaré que les forces « occidentales » russes, en direction de Kobiansk, ont pu, par leurs tirs d’artillerie et leurs avions de combat, infliger de lourdes pertes à l’ennemi en matériel et en personnel, puisqu’une trentaine de soldats et mercenaires ukrainiens des forces ont été tuées dans plusieurs zones des provinces de Kharkov et de Lougansk, ainsi que des entrepôts ont été détruits pour les munitions dans les provinces de Kharkov et de Tchernigov.

La défense russe a révélé qu’elle avait repoussé les tentatives de pénétration de deux groupes ukrainiens de reconnaissance et de sabotage dans les régions de Lyman-Pervi et Berestov de la province de Kharkov.

Et la défense russe a expliqué que ses forces avaient démoli les positions ennemies dans plusieurs zones avec l’artillerie et l’aviation, provoquant 65 morts et détruisant de nombreuses positions d’artillerie et véhicules militaires sur l’axe Krasno-Limansky.

En direction de Donetsk, les forces du groupe russe Sud ont pu tuer jusqu’à 340 soldats ennemis et détruit 3 véhicules de combat blindés et deux voitures, en plus d’un canon Krap de fabrication polonaise. Dans les centres résidentiels de Georievka et Kramatorsk, des dépôts hostiles de munitions et d’armes ont été détruits.

Les forces russes ont détruit l’une des plus grandes zones fortifiées de l’armée ukrainienne et de la légion étrangère composée de ses mercenaires des pays de l’OTAN dans la région de Tchernihiv, près de la frontière russe, en particulier dans le village de Most Zalizny, et ont également détruit des magasins de munitions et un grand zone de déploiement de l’armée ukrainienne et de ses mercenaires à la frontière avec la Russie.

Dans les directions sud de Donetsk et Zaporijia, les forces du groupe « Est », avec de l’artillerie et des frappes aériennes, ont ciblé les centres des forces ukrainiennes à Novodrivka, Novodanilovka, Chervonye et Vodianoye.

Source: Médias