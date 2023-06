Le guide de la révolution islamique iranienne, l’Ayatollah Ali Khamenei, a affirmé aujourd’hui, mercredi, que la force croissante des mouvements de résistance palestiniens à Gaza et en Cisjordanie est la clé principale pour combattre l’occupation israélienne et la faire plier, lors de sa rencontre avec le secrétaire général du mouvement Jihad islamique , Ziyad al-Nakhala.

Au cours de la rencontre, l’Ayatollah Ali Khamenei a ajouté : « La force et la crédibilité des factions de la résistance palestinienne et du Jihad islamique augmentent de jour en jour, ce qui a été confirmé par la récente défaite de l’occupation israélienne lors de la dernière bataille de Gaza », soulignant « qu’il faut continuer dans cette voie. »

Il a poursuivi que « le mouvement du Jihad islamique a réussi un bon test dans la bataille de la vengeance des libres », ajoutant que « les dirigeants de l’occupation ont le droit de s’inquiéter de la possibilité de ne pas voir l’entité sioniste dans ses quatre-vingts ans , car les conditions de l’entité ont changé par rapport à ce qu’elle était il y a 70 ans. »

Selon l’Ayatollah Ali Khamenei , « l’occupation israélienne est dans un état fragile » expliquant que « ces circonstances montrent que les factions de la résistance et le mouvement du Jihad islamique adoptent la bonne voie, et progressent avec conscience et planification. »

Il a également souligné que « l’unité d’action dans l’arène politique et sur le terrain est très importante », soulignant que « l’Iran continuera à soutenir le peuple de Palestine et les factions de la résistance ».

À son tour, le secrétaire général du mouvement Jihad islamique , Ziyad al-Nakhala, a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l’Iran au peuple palestinien et à ses luttes.

Al-Nakhala a déclaré : » Le Jihad islamique a fièrement émergé de la bataille de la vengeance des libres « , exprimant son espoir de voir bientôt la victoire finale et la libération d’Al-Qods « .

Source: Médias