Le président syrien Bachar al-Assad a effectué la prière de l’Aïd al-Adha dans la mosquée al-Afram à Muhajirin à Damas.

Le ministre des Waqfs, un certain nombre de responsables de l’État, des membres de l’Assemblée du peuple, un groupe d’Oulémas et une foule de citoyens ont fait part à la prière de l’Aïd.

Le président de l’Union des Oulémas de Bilad al-Cham, Dr Mohammad Tawfiq Ramadan al-Bouti a prononcé le sermon de l’Aïd, dans lequel il a souligné les significations sublimes de l’Aïd al-Adha.

Il a dit : « Cet Aïd diffère des précédents de ce qu’il apporte de bons signes d’un avenir meilleur, c’est peut-être un espoir pour la fin de la souffrance de longue date ».

Il a indiqué que notre pays a beaucoup souffert et que son peuple s’est tenu toujours ferme grâce à la fermeté de sa direction pendant les précédentes années difficiles, appelant ceux qui parient sur la chute de la patrie et de la nation, via leurs pratiques hostiles, à réaliser que notre nation a pris la fermeté comme décision irréversible pour la victoire.

Dr al-Bouti a fait noter : « Nous voyons apparaître les premiers signes de la victoire, et nos frères arabes ont décidé de se tenir aux côtés de notre nation, et ceux qui parient ont réalisé que leurs paris sont tombés, et que demain n’est pas comme hier, et que la Syrie a triomphé », implorant Dieu que la nation revienne plus forte après cette épreuve.

Le prédicateur de l’Aïd a prié Dieu de protéger la Syrie, son peuple et son armée, et de rétablir la sécurité et la stabilité sur ses territoires.

Source: Avec SANA