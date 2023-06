Une foule d’Iraniens et d’étudiants universitaires ont manifesté dans la ville de Mashhad et devant l’ambassade de Suède à Téhéran, condamnant la profanation du Saint Coran en Suède.

Les manifestants à Téhéran ont brandi des banderoles exprimant leur colère et leur dénonciation face à la profanation des saintetés islamiques en Suède, et permettant aux autorités suédoises d’autodafer une copie du Noble Coran.

Les manifestants ont appelé les forums internationaux à « se dresser contre cet acte odieux ». Ils ont également appelé les musulmans du monde à « répondre à cette insulte à leur saint Coran ».

Les manifestants ont également appelé le ministère iranien des Affaires étrangères et l’appareil diplomatique à « suivre plus sérieusement ce dossier », estimant que la convocation par le ministère iranien des Affaires étrangères de l’ambassadeur de Suède pour condamnation « n’est pas une mesure suffisante ».

Un étudiant universitaire qui a prononcé un discours devant les manifestants a déclaré que « la Suède est devenue un endroit sûr pour le groupe terroriste MEK », appelant à « la libération du citoyen iranien détenu en Suède, Hamid Nuri », qui est soumis à une détention arbitraire.

L’étudiant a également évoqué les manifestations qui ont eu lieu dans les pays islamiques et arabes contre la profanation du Saint Coran, affirmant : « Nous soutenons les manifestations du peuple irakien et ce qu’il a fait hier pour condamner et protester contre cette insulte ».

Les manifestants ont publié une déclaration dénonçant « les politiques malveillantes des gouvernements occidentaux qui prétend défendre la civilisation et revendiquent les droits de l’homme, mais soutiennent ces infractions contre le caractère sacré du Coran pour plus de deux milliards de musulmans dans le monde ».

Le communiqué a souligné que « les politiques arrogantes des pays occidentaux menées par les États-Unis et Israël sont à l’origine de ces conflits, de cette injustice et del’injustice dans le monde », soulignant que « le gouvernement suédois et le Premier ministre suédois devraient savoir qu’ils sont responsables de ce crime islamophobe. »

Les pays arabes ont condamné les actions des autorités suédoises et leur autorisation d’autodafer une copie du Saint Coran, qui a provoqué de nombreuses condamnations internationales.

Les dénonciations et les protestations arabes et internationales surviennent après que la police suédoise a annoncé son autorisation d’organiser une manifestation dont les organisateurs ont autodafé une copie du Saint Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm, mercredi dernier, coïncidant avec l’Aïd al-Adha.

La police suédoise avait autorisé, au début de cette année, le chef du Parti extrémiste de la ligne danoise, Rasmus Paludan, à brûler un exemplaire du Noble Coran devant le bâtiment de l’ambassade de Turquie à Stockholm. Paludan a ensuite provoqué des émeutes en Suède lorsqu’il a parcouru le pays en brûlant publiquement des copies du Coran.

Source: Médias