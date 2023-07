Les médias israéliens ont exprimé un certain pessimisme envers l’opération militaire israélienne dans le camp de Jénine, affirmant que si les opérations précédentes de « l’armée israélienne à Jénine avaient réussi, elle n’aurait pas eu besoin de l’opération actuelle ».

Le commentateur des affaires arabes de la Douzième chaîne israélienne, Ehud Yaari, a rappelé l’échec des précédentes opérations militaires israéliennes, comme l’opération Bouclier défensif lancée par Israël en mars 2002 dans toute la Cisjordanie, au cours de laquelle 19 soldats israéliens ont été tués selon l’establishment militaire israélienne.

Yaari a également évoqué l’échec de l’opération Breakwater (2022), ajoutant que « l’opération n’a pas empêché le développement d’industries militaires à Jénine. Si Breakwater avaitréussi, il n’y aurait plus eu de justification pour mener cette opération à Jénine ».

Yaari a affirmé que « l’opération en cours à Jénine ne mettra pas fin à l’héritage du camp de réfugiés en tant que lieu d’accueil des opérations militaires contre nous ».

À leur tour, les médias israéliens ont estimé que des roquettes seraient effectivement lancées depuis la bande de Gaza, de sorte que le commandant du Commandement Sud a annulé un concert qui était prévu ce Lundi à Sderot.

Les médias israéliens ont commenté l’annulation de la cérémonie en disant : « L’annulation constitue un préjudice et un coup porté à la dissuasion », indiquant un « manque de préparation pour l’opération à Jénine ».

Pour sa part, le commentateur des affaires arabes de la Treizième chaîne israélienne, Zvi Yehezgli, a affirmé que « l’opération militaire contre Jénine ne changera pas les règles du jeu », soulignant que « les jeunes du camp ont une culture du jihad, et disposent également d’une technologie militaire de pointe ».

Plus tôt dans la journée, un membre de la Knesset, Ram Ben Barak, du parti « Il y a un avenir », a confirmé au site internet israélien Kan, « qu’il ne fait aucun doute que l’opération à Jénine est l’un des principaux dilemmes « , faisant référence à » la peur qu’il ne mette le feu à toute la Cisjordanie « .

À son tour, Or Heller, un commentateur des affaires militaires sur la Treizième chaîne, a affirmé : « Il y a toujours une équation qui dit que plus vous restez dans le camp, plus vous toucherez d’hommes armés, et vous risquez également de faire des victimes parmi nos forces, et bien sûr vous risquez de mettre le feu à d’autres zones ou d’y provoquer des risques d’escalade, y compris à Gaza ».

L’occupation a lancé, à l’aube d’aujourd’hui, une agression à grande échelle contre la ville de Jénine et son camp, dans le nord de la Cisjordanie, visant à « détruire l’infrastructure armée et arrêter ses membres à Jénine ».

La brigade de Jénine a publié une brève déclaration déclenchant la bataille de La douleur de Jénine pour répondre à l’agression et à l’incursion des forces d’occupation dans la ville de Jénine et son camp.

Le nombre de martyrs s’élève jusqu’à présent à 9, tous abattus par l’occupation israélienne, au cours des dernières heures, dont un martyr dans la ville d’Al-Bireh, et 8 martyrs à Jénine, en plus de 50 blessés, dont 10 dans un état grave, selon le ministère palestinien de la Santé, ce qui porte le nombre de martyrs depuis le début des agressions à 189 martyrs cette année.

