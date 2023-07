Le Hezbollah a condamné la nouvelle agression sioniste contre le camp de Jénine, l’intimidation des citoyens palestiniens, la destruction de leurs biens et les assassinats et arrestations arbitraires et terroristes pratiqués par les forces d’occupation à leur encontre, à la lumière du silence mondial et arabe qui encourage l’ennemi à persister dans ses actes terroristes dangereux.

Dans un communiqué, le Hezbollah a salué « la réponse héroïque des factions de la résistance et des courageux habitants du camp qui affrontent les forces d’occupation avec courage et ténacité, infligeant des pertes à ses forces d’élite et à sa machine de guerre ».

Le communiqué ajoute : « Les moudjahidines palestiniens ont une fois de plus démontré leur vigilance et leur capacité à résister à l’arrogance de l’ennemi et à saboter ses objectifs malgré son utilisation des forces d’élite et son utilisation des armes les plus avancées et les plus meurtrières sachant que l’ennemi regrettera son acte ».

Et il a conclu : « le Hezbollah adresse à notre cher peuple palestinien et à ses factions de résistance ses plus sincères condoléances et bénédictions pour les martyrs héroïques, et implore Dieu Tout-Puissant le rétablissement au blessés ».

Source: Al-Manar