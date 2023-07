Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que « l’incident tragique auquel nous assistons depuis la nuit dernière et les attaques militaires généralisées, y compris le lancement de l’agression aérienne, terrestre et balistiques par l’entité sioniste sur la ville de Jénine, est un acte criminel et un modèle du terrorisme. »

Il a déclaré : « Le peuple palestinien n’a commis aucun crime, sinon que défendre ses droits naturels, et il se défend contre l’entité occupante, et ce peuple saura vaincre une fois les forces sionistes. »

Il a souligné que « la défense par le peuple palestinien de ses droits et sa résistance à l’agression sioniste ne soustrairons pas la responsabilité des organisations internationales, y compris les Nations Unies et le Conseil de sécurité ».

Il a ajouté : « La communauté internationale est responsable des droits du peuple palestinien, et l’Organisation de la coopération islamique devrait travailler sérieusement et efficacement à cet égard ».

Le bataillon de Jénine, affilié aux Brigades Al-Qods, la branche armée du Mouvement du Jihad islamique, a annoncé aujourd’hui, lundi, que ses combattants de la résistance ont pris pour cible les forces d’occupation israéliennes à l’entrée de Kafarzan, et dans le quartier d’Al-Jabriyat, avec des balles et des explosifs.

De leur côté, les Brigades moudjahidines ont annoncé que leurs combattants ont réussi à viser un véhicule militaire avec deux engins explosifs et l’endommager au rond-point Yahya Ayyash à Jénine.

À son tour, le Black’s Den a révélé qu’un groupe de ses combattants est arrivé au camp de Jénine à l’aube aujourd’hui et participe à la lutte contre les forces d’occupation.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé que leurs combattants sont engagés dans de violents affrontements avec l’occupation dans l’axe du rond-point à cheval du camp de Jénine, soulignant que les forces ennemies ont été visées par des balles et des engins explosifs artisanaux, et que la bataille se poursuit.

Plus tôt dans la journée, le bataillon de Jénine a annoncé que ses combattants « ont abattu une troisième marche israélienne » dans le camp de réfugiés de Jénine, aujourd’hui.

Auparavant, le bataillon avait révélé avoir endommagé des véhicules blindés appartenant à l’occupation, à la suite de la détonation d’engins explosifs entrés en service pour la première fois.

Source: Médias