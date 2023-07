Un commandant de terrain des Brigades Al-Qods dans le camp de jénine a commenté ce qui a été rapporté par les médias israéliens concernant un retrait des forces d’occupation, soulignant que « Nous ne tenons pas compte des informations sur un retrait de l’ennemi, et nous appelons les résistants à être prudents et à ne pas se répandre et à suivre les instructions de la direction du bataillon de Jénine. »

Le commandant de terrain des Brigades Al-Qods a ajouté que « les groupes de résistance sont toujours engagés dans la confrontation, et le retrait dont parle l’ennemi est une tactique et un redéploiement ».

Il a déclaré que « les combattants ont effectué une explosion visant les véhicules de l’occupation, et que l’un des explosifs a directement détruit un véhicule, faisant des morts et des blessés parmi les forces d’occupation ».

Le commandant sur le terrain a indiqué : « Le volume et la violence des affrontements au cours de la deuxième journée ont été directs, et ont inclus l’explosion de nouveaux engins, y compris des engins latéraux hautement explosifs ».

Et il a poursuivi: « Nos groupes ont ouvert le feu et empêché l’avancée des soldats de l’occupation, et ont affligé des coups précis parmi les soldats ennemis. »

Le commandant sur le terrain a noté que « les combattants de la résistance vont bien, et ils ont la capacité de continuer à être fermes, et ils sont capables d’activer d’autres sites dans le gouvernorat de Jénine et les régions de Cisjordanie ».

Les Brigades Al-Qassam ont confirmé que « leurs moudjahidines ont mené de violents affrontements et fait exploser des engins dans les blindés de l’armée d’occupation dans la rue Haïfa et le quartier est ».

Les Brigades Al-Qassam ont ajouté que leurs moudjahidines continuent d’affronter à distance l’armée d’occupation à l’intérieur des ruelles du camp de Jénine, et qu’ils l’affligent de graves blessures.

Cela survient alors que plusieurs médias israéliens ont rapporté que « les forces de l’armée d’occupation israélienne ont commencé à se retirer du camp de Jénine, sur fond d’échanges de tirs récents près de l’hôpital ».

Le bataillon de Jénine a confirmé, que la bataille de la douleur de Jénine se poursuit et que ses combattants « continuent d’affronter les forces d’occupation à la périphérie du camp de jénine », tandis que des sources locales ont rapporté que les combattants palestiniens pourchassaient les véhicules d’occupation.

