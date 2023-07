L’armée de l’occupation israélienne a dévoilé jeudi 6 juillet l’utilisation pour la première fois de 6 drones suicides lors de sa récente bataille à Jénine.

Selon le site hébreu Ynet, ces avions sont de type MAOZ et appartiennent aux forces terrestres de l’armée sioniste. Ils sont fabriqués par la société des industries militaires Raphael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) et contiennent une petite quantité d’explosifs.

Le site rapporte que ces appareils ont été utilisés pour détruire depuis une longue distancedes points d’observation et de contrôle, des laboratoires avec des dizaines d’engins piégés à l’intérieur.

Selon Ynet, ces drones mini-kamikazes ont réussi à détruire les cibles de loin, minimisant ainsi les risques pour les troupes et pourrait être utilisés dans l’avenir pour des assassinats ciblés.

Les drones FireFly planent silencieusement dans les ruelles ou à l’intérieur des bâtiments. Ils peuvent être actionnés de manière autonome et exploser de manière précise et mortelle sur la cible sans mettre en danger les soldats, explique le site.

