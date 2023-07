Le rabbin israélien, Nir Ben Artsi, a appelé les autorités d’occupation israéliennes « à arrêter les manifestations et à renforcer la sécurité d’Israël », soulignant que « le Hezbollah étudie et évalue l’étendue de la faiblesse d’Israël pour lancer une attaque depuis Nahariya à Eilat ».

Le rabbin israélien a ajouté : « Le gouvernement israélien doit se consacrer entièrement à la sécurité et inspecter chaque village à l’intérieur d’Israël », expliquant que « certains des Arabes de Metula à Eilat possédent des armes et des munitions ».

Il a souligné que « le Hezbollah dispose de milliers de missiles installés et dirigés sur Tel-Aviv et ses environs », notant que « il suffit que le Hezbollah presse le bouton au Liban et que le Hamas et le Jihad en fasse autant à Jénine, Hébron, Naplouse sans oublier l’Iran… ils attendent tous. »

Il a indiqué que « certains des Palestiniens des territoires occupés en 1948 « attendent ce moment pour déclencher la guerre du Yom Kippour ».

Le rabbin israélien a souligné que « le Hezbollah attend et surveille le pouls d’Israël et du peuple d’Israël , il évalue l’étendue de la faiblesse d’Israël, du ministère de la Sécurité et de l’armée israélienne, et attend le bon moment pour agir soit quand le gouvernement sera dans une situation embarrassante », ajoutant « ils vont commencer à attaquer de Nahariya à Eilat,en passant par Tel-Aviv, c’est une situation réelle. »

Il est à noter que Rabbi Nir Ben Artsi est un chef spirituel qui réside dans le Moshav Talmim et dirige l’association Tair-Nari. Il travaille dans Kabbale et Salut, et prétend posséder des capacités « surnaturelles ».

La peur israélienne des capacités militaires croissantes du Hezbollah, la peur de toute guerre possible et le manque de préparation d' »Israël » à la lumière de ses crises internes successives, ne cessent d’augmenter, ont rapporté les médias israéliens.

Il y a quelques jours, les médias israéliens ont rapporté les craintes des chefs des colonies israéliennes dans le nord de la Palestine occupée, d’une éventuelle guerre avec le Hezbollah.

Source: Médias