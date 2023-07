L’Ancien chef de la Division du renseignement militaire dans l’armée ennemie, le général de réserve Amos Yadlin a affirmé « qu’ il est important de savoir que le Hezbollah est aujourd’hui la plus forte menace militaire contre « Israël », nous avons mené des guerres il y a une cinquantaine d’années avec l’Égypte et la Syrie et en 1976 avec trois Etats quand la Jordanie les a rejoint , ajourd’hui nous avons signé la paix avec la Jordanie et la Syrie se désintègre à cause de la guerre civile ».

Et de poursuivre : « La puissance militaire du Hezbollah à laquelle nous faisons face à la lumière des provocations du Hezbollah est plus importante que jamais. J’estime que la dissuasion à son encontre s’est affaiblie. Nasrallah a construit une importante force militaire qui n’était pas contre nous lors de la guerre précédente, car il a désormais des missiles de haute précision, une force terrestre plus developée et il cherche a détruire la force aérienne avec ses systèmes de défense de missiles antiaérienne ».

Il a ajouté : » Après qu’Israël ait répondu modérément contre l’envoi de drones, le lancement de missiles et l’envoi de l’auteur de l’opération Megiddo, il semble que Nasrallah parie sur le fait qu’il jouit d’une marge d’action considérable contre Israël ».

Le général de division de réserve Amos Yadlin a souligné: » Il est important que le public israélien sache que la troisième guerre du Liban sera beaucoup plus difficile que les guerres dont il a été témoin jusqu’à présent » ajoutant « si par le passé les missiles du Hezbollah n’atteignaient que la ligne alkhodeira, cette fois ils frapperont de plein fouet Tel-Aviv ».

« L’armée n’ira pas nécessairement vers le nord, mais elle devra peut-être arrêter les tentatives du Hezbollah de franchir la frontière et de contrôler les colonies, je pense que les survols de l’armée de l’air de l’espace aérien libanais seront remis en question ».

Selon la chaîne israélienne 12, l’armée d’occupation israélienne a adressé au cabinet un sérieux avertissement venant des services de sécurité israéliens selon lequel « l’axe de la résistance, en particulier le Liban et Gaza, et d’autres parties se préparent à mener une attaque militaire conjointe contre Israël. Voire, la Division des renseignements israéliens, AMAN, suit préoccupation les préparations du Hezbollah en termes d’armes nouvelles qu’il veut tester contre Israël ».

Le rapport de la chaîne israélienne 12 a indiqué que « l’armée est prête pour la guerre et qu’elle n’est pas seule », faisant référence à la visite du chef d’état-major américain dans la région et à l’envoi de navires de guerre américains et de destroyers militaires vers l’est de la Méditerranée.

Et d’ajouter que « Netanyahu devrait rencontrer les responsables de la sécurité et de l’armée dimanche pour en savoir plus sur ces informations et ces équipements et sur la manière dont Israël agira dans cette affaire ».

Source: Médias