Dans un récent sondage réalisé pour le magazine américain The Economist, le récent renversement du Président Mohamed Bazoum au Niger semble disposer du soutien de la majorité de ses concitoyens.

78% des habitants soutiennent les actions des auteurs du coup d’État, a recensé le sondage réalisé par la société Premise Data pour le média américain.

Qui plus est, 73% parmi eux pensent que les auteurs du coup d’État devraient rester au pouvoir « pour une période prolongée » ou « jusqu’à la tenue de nouvelles élections ».

Une faible majorité de 54% se déclarent défavorables à une intervention des organisations régionales ou internationales. Parmi ceux-là, 50% ont déclaré qu’ils préféraient qu’il s’agisse de la Russie. Cette dernière n’a pourtant jamais émis l’intention de s’immiscer dans les affaires du Niger.

Seulement 16% préféreraient une initiative des USA, 14% de l’Union africaine et 4% de la CEDEAO.

Toujours d’après le sondage, moins de 10 % des Nigériens ont désigné l’Arabie saoudite comme étant le partenaire le plus fidèle du pays, et environ 5 % des répondants ont nommé les États-Unis. Encore moins de répondants ont cité la Chine, la France et l’ONU. Selon les résultats de l’enquête, aucun des répondants n’a mentionné le Royaume-Uni.

Ces résultats ne sont cependant pas représentatifs de l’ensemble du pays, relativise The Economist, car le sondage a été réalisé rapidement auprès d’un petit échantillon de citoyens. Dans cette enquête, la plupart des répondants étaient des hommes relativement bien éduqués dont 62% vivent dans la capitale. Les dates du sondage et le nombre de personnes interrogées ne sont pas précisés.

Sources: Sputnik, Tass