L’ambassadeur iranien à Beyrouth, Mojtaba Amani, a affirmé que le ministre des Affaires étrangères de son pays, Amir Hossein Abdollahian, effectuerait ce mercredi une visite éclair au Liban.

Mojtaba a publié sur son compte officiel sur « X » (anciennement Twitter), que M.Abdollahian rencontrera, lors de cette, plusieurs responsables libanais.

Mojtaba a déclaré que M.Abdollahian abordera plusieurs questions d’intérêt commun avec les responsables libanais, ajoutant que cette visite refléterait la politique iranienne et son rôle constructif dans le soutien à la stabilité et à la prospérité du Liban.

Il convient de noter qu’Abdollahian s’est rendu au Liban en janvier dernier et a discuté avec le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, des développements dans la région, et de la situation au Liban, en Syrie, en Palestine et au Yémen.

Il avait également informé Sayed Nasrallah des derniers développements concernant le blocus américain sur l’Iran.