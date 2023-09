Le président du Conseil exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine a critiqué Amos Hochstein, le conseiller du président américain qui était en visite au Liban les mercredi et jeudi derniers.

« Au lieu de faire des sermons aux Libanais sur la manière de s’entendre avec le Fonds monétaire international et sur la manière dont le monde peut accepter les Libanais au niveau économique, qu’il fasse un effort pour dire à ses Maîtres de lever le siège du Liban. A ce moment, le Liban commencera à se redresser », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie commémorative qui s’est tenue ce dimanche, dans le village Haloussia, au sud du Liban.

Dans un communiqué, l’ambassade américaine avait précisé que Hochstein était en mission pour « pour faire le suivi de l’accord historique sur la frontière maritime signé en 2022″. Il devrait mener un sondage auprès des responsables libanais pour évaluer les chances d’engager des négociations concernant la délimitation de la frontière terrestre avec « Israël ».

“Ce sont les Etats-Unis qui empêchent le Liban de se redresser et qui lui imposent un embargo comme ils le font avec la Syrie », a taclé sayed Safieddine dans son discours.Et de poursuivre : « le Liban n’a pas besoin de conseils américains. Nous n’avons pas besoin de plus de théories. Si les Américains étaient sincères, ils auraient rempli leur promesse minimale aux Libanais au sujet du gaz égyptien ».

En 2021, lors de l’éclatement de la crise énergétique au Liban marquée par le manque d’hydrocarbures, et après que le Hezbollah a pu obtenir de l’Iran des navires de fioul, les Etats-Unis avaient promis de lui permettre d’obtenir du gaz égyptien et de l’électricité depuis la Jordanie. Des promesses n’ont jamais été mises en exécution.

« Bien entendu, nous ne compterons jamais sur l’Américain, car nous considérons que c’est un véritable ennemi du Liban et des Libanais. Ce sont ses armes qu’ont été perpétré le massacre de Cana et tous les autres massacres. Heureusement, nous n’avons jamais compter sur l’Américain, et nous ne lui ferons jamais confiance. Mais nous considérons que l’animosité des Américains envers le Liban n’est pas moindre que celle des Israéliens. Elle serait encore plus forte, comme nous l’avons vu lors de la guerre de juillet 2006”, a assuré sayed Safieddine.

S’adressant à ceux qui misent sur les Etats-Unis, il a dit : « Vous devez savoir qu’ils ne font que vous vendre des paroles. L’Américain ne fera jamais rien pour le Liban. Nous sommes sûrs, que même s’il y a du pétrole et du gaz dans le large libanais, l’Américain ne laissera pas les Libanais bénéficier de leur ressources car il a pris la décision d’assiéger le pays comme il assiège la Syrie, le Yémen et toute cette région de peur de perdre les cartes de pouvoir qu’il détient depuis plus de cent ans».

Et de poursuivre : « Les Américains sont la principale cause des problèmes en Syrie, notamment en termes de pillage de pétrole, de blocus et d’interdiction aux pays arabes d’y investir ».

« Pour nous, les Fils de la Résistance, comme l’avons déjà dit, le répétons et le réaffirmons sans cesse, la présence américaine étrangère, nuisible, laide et oppressive dans la région, et pas seulement au Liban, en Syrie et en Palestine, prendra fin un jour. Nous devons être prêts pour l’avenir de notre pays, de notre nation et toutes nos questions, lorsque les Américains la quitteront. C’est à cela que devraient penser certains Libanais qui, malheureusement, sont encore bernés par les promesses des ambassades”.

Safieddine a souligné que » personne au Liban et dans la région ne nie aujourd’hui que, grâce à la montée en puissance avérée et démontrée de la résistance, dans son parcours et grâce à ses armes, en coopération et complémentarité avec l’armée et les responsables libanais, nous avons pu commencer à forer dans la mer pour explorer nos richesses pétrolières et gazières. Et que la tente érigée par la résistance et la position courageuse des habitants des deux localités de Chebaa et de Kfarchouba et de tous ceux qui sont à la frontière, sont d’une grande valeur. C’est un acte de résistance basé sur les drones, les roquettes et la puissance de la résistance”.

Et le chef du bureau exécutif du Hezbollah de conclure : « La résistance qui a libéré la terre et libèrera le reste de la terre occupée, celle qui a restauré la dignité et la souveraineté de cette patrie, restera un besoin et maintiendra sa présence pour défendre le Liban contre l’entité israélienne tant qu’il y aura des menaces, et tant qu’elle menacera notre terre, notre pétrole, notre gaz, notre eau, notre vie et notre stabilité. C’est quelque chose d’indiscutable, ni maintenant ni plus jamais ».

Source: Al-Manar