Le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a affirmé que la force balistique yéménite est désormais « capable de toucher n’importe quelle cible dans n’importe quelle ville des pays de la coalition d’agression de n’importe où au Yémen ».

Al-Mashat a rappelé lors de la réunion élargie tenue ce Dimanche pour inaugurer la politique agricole générale pour la plaine de Tihama dans le gouvernorat côtier d’Al-Hodeidah sur la mer Rouge à l’ouest du Yémen, que « l’année dernière, nous avons évoqué devant la plateforme d’exposition que la force maritime posséde des armes avec lesquelles nous pouvons frapper n’importe quel point de la mer depuis n’importe où au Yémen ».

Al-Mashat a souligné : « Ce message a un effet dissuasif sur les forces d’agression, et maintenant je leur adresse le message suivant. Il semble que vous deviez tester notre puissance balistique, qui peut atteindre n’importe quelle cible dans n’importe quelle ville dans les pays d’agression depuis n’importe où au Yémen, et non depuis une région spécifique. »

Il a ajouté que « ces acquis qualitatifs sont intervenus dans le contexte de l’intérêt, du sérieux et de l’activité qui doivent être réalisés, ce qui exige que chacun avance avec la même vigueur et détermination », expliquant que « les acquis qualitatifs obtenus au niveau militaire est une source de fierté pour le peuple dans toute la République du Yémen ».

Et de poursuivre: « de grands efforts ont été déployés et nous ne devrions pas écouter les frustrés et ne pas leur céder. Nous sommes des hommes d’État, et nous prouverons que nous sommes des hommes d’État, et notre ennemi le sait ».

Dans un autre contexte, Al-Mashat a affirmé que « le Yémen produit désormais 1 818 types de médicaments, après en avoir produit seulement 38 en 2017 ».

Il a conclu : « J’annonce aux fils des gardes de la Mer Rouge et à toutes les masses de notre peuple yéménite l’inauguration de la centrale solaire d’une capacité de 20 mégawatts, dans un premier temps ».

