Dans le sillage des évènements en Palestine occupée depuis le lancement de l’opération Déluge d’al-Aqsa pour protester contre les agressions israéliennes contre la Cisjordanie occupée et la profanation de la mosquée al-Aqsa, la frontière entre le Liban et la Palestine occupée a été le théâtre ce lundi après-midi d’un accrochage et d’un pilonnage israélien limité.

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a révélé que des accrochages ont éclaté dans cet après-midi à proximité de la localité libanaise frontalière al-Dhahira, située dans le secteur occidental du sud du Liban.

Les Brigades al-Qods branche armée du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique ont revendiqué une opération à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, assurant que les accrochages ont eu lieu avec leurs combattants palestiniens, et il en a découlé 7 blessés parmi les soldats israéliens.

Selon la télévision israélienne Channel 12, 4 soldats ont été blessés lors d’un échange de tirs à la frontière libanaise. L’armée israélienne a confirmé que des affrontements ont eu lieu indiquant toutefois que les combattants n’appartiennent pas au Hezbollah.

Le corresponsant d’al-Manar a rendu compte de pilonnage israélien de la région aux obus de mortier.

Les médias libanais ont précisé que les bombardements israéliens ont atteint al-Dhahira et Yarine ainsi que l’entourage de la localité Aita al-Chaab où ils étaient proches des maisons. De crainte d’une opération d’infiltration de combattants depuis cette zone.

Les médias israéliens avaient auparavant assuré que 4 hommes armés s’étaient infiltrés depuis le Liban à proximité du village Arab al-Aramcha, frontalier avec le Liban et que deux d’entre eux ont été tués. Mais cette information n’a pas été confirmée de sources officielles. Selon ces médias, l’armée israélienne a fermé plusieurs routes en Galilée occidentale après cette tentative.

Le correspondant d’al-Manar avait auparavant démenti les informations véhiculées par des médias israéliens selon lesquels des tirs de roquettes ont été tirés depuis le sud du Liban en direction de la Haute-Galilée assurant « qu’elles sont entièrement fausses et résultent de la confusion qui règne chez l’ennemi sioniste ».

Il a aussi indiqué que la colonie Metulla avoisinante du sud du Liban est devenue une caserne militaire où se promènent les chars israéliens et qu’elle a été évacuée par les habitants israéliens.

Depuis dimanche, les forces d’occupation israéliennes sont en état d’alerte maximal au nord. Des renforts militaires y ont été dépêchés.

Des avertissements ont été adressés aux colons de cette région du nord de la Palestine occupée frontalière avec le Liban leur demandant d’observer toutes les mesures de précaution et de rester dans les zones sécurisées.

De son côté, l’armée libanaise a demandé aux citoyens libanais à faire preuve de la plus grande précaution et à éviter de se rendre dans les zones adjacentes à la frontière afin de préserver leur sécurité.

