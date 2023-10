Des accrochages ont eu lieu ce vendredi après-midi à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée entre un groupe non identifié et des soldats israéliens.

Selon le correspondant d’al-Manar, un groupe s’est approché du mur dans la région du village libanais Alma al-Chaab, frontalier de la Palestine occupée, l’a brisé et des accrochages s’en sont suivis avant qu’il ne se retire.

Après le retrait du groupe, l’armée d’occupation a pilonné un point de l’organisation Vert sans frontière et un poste-frontière de l’armée libanaise, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les forces d’occupation ont bombardé une zone buissonnière située à proximité de la position Jal al-Allam proche de Naqoura, au sud-ouest du Liban et la région de Odyasseh aux obus de l’artillerie.

La résistance islamique a publié un communiqué dans lequel elle a précisé « qu’en riposte aux agressions israéliennes contre un certain nombre de localités libanaises du sud, elle a pris pour cible les positions israéliennes al-Abbad, Miskefam, Ramiyeh et Jal al-Alam » et d’avoir causé des pertes certaines.

Un porte-parole de l’armée d’occuption israélienne a déclaré que plusieurs points de l’armée tout au long de la frontière avec le Liban ont essuyé des tirs de feu.

Des médias israéliens avaient rendu compte d’une opération d’infiltration suspectée à la frontière nord indiquant que les sirènes d’alerte ont retenti dans la localité israélienne frontalière Hanit et ses habitants se sont abrités dans ses abris.

Des médias locaux ont rapporté que l’armée israélienne a pilonné à l’artillerie des bombes à phosphore tout au long de la localité frontalière libanaise Alma al-Chaab pendant que des avions israéliens survolaient à zone.

Le correspondant d’al-Manar rapportera plus tard que le pilonnage israélien sur Alma a-Chaab a touché une voiture et qu’un journaliste est tombé en martyr et trois autres ont été blessés.

Une journaliste blessée

Le journaliste tué est le cameraman Issam Abdallah de l’agence Reuters .

Source: Al-Manar