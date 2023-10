Le Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Faisal Al-Meqdad, a affirmé que « le principal responsable de la dangereuse escalade dans la région est l’entité sioniste et son occupation continue des terres arabes, son mépris des droits du peuple palestinien et ses crimes et ses pratiques agressives et oppressives à leur encontre ».

Al-Meqdad a déclaré lors d’une conférence de presse avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian : « Depuis le début de cette année et juste avant le Déluge d’Al-Aqsa, les forces d’occupation israéliennes ont tué des centaines de Palestiniens, pour la plupart des enfants, et ont détruit leurs maisons au-dessus de leurs têtes », soulignant que « les États-Unis continuent de soutenir la politique israélienne meurtrière et qu’aucun peuple au monde n’a enduré et n’a souffert plus que le peuple palestinien ».

Il a ajouté : « Les crimes de l’occupation contre le peuple palestinien sont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », soulignant que « les pays européens et les États-Unis empêchent la nourriture et les médicaments du peuple palestinien, et l’occupation détruit des dizaines d’hôpitaux, comme l’ont fait les nazis dans la 2ème guerre mondiale ».

Selon lui, « l’occupation cible les Palestiniens dans la bande de Gaza avec des armes de destruction massive et a tué des centaines d’enfants rien qu’au cours des derniers jours » indiquant que « la plus grande insulte au droit humanitaire international s’est produite au cours des derniers jours après les attaques israéliennes qui n’ont pas cessé contre le peuple palestinien ».

« Les attaques de l’occupation n’incluent pas seulement la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais menacent également toutes les parties de la région, et Israël devrait en assumer la responsabilité », a-t-il indiqué soulignant « la position ferme de la Syrie est de se tenir aux côtés du peuple palestinien jusqu’à ce qu’il soit libéré, jusqu’à ce que sa terre soit libérée et son État indépendant établi ».

Pour sa part, Abdollahian a déclaré : « J’ai rencontré le président Bachar al-Assad et j’ai eu des discussions très importantes sur les récents développements en Palestine et les attaques de l’occupation israélienne qui ont tué des enfants ».

Il a ajouté : « La Syrie a toujours été en première ligne de l’axe de la résistance et joue un rôle fondamental dans le soutien à la Palestine ».

Abdollahian a expliqué que « l’entité sioniste dissimule sa défaite contre la résistance palestinienne en bombardant des civils, des enfants et des femmes dans la bande de Gaza et en commettant un génocide contre eux », avertissant « les tueurs des femmes et des enfants de la bande de Gaza de la nécessité d’arrêter la guerre avant qu’il ne soit trop tard ».

Et de poursuivre : »la bande de Gaza a besoin d’un soutien mondial urgent et immédiat pour lever le siège que lui impose l’occupation israélienne et mettre fin aux crimes de guerre qu’elle commet contre sa population ».

Al-Meqdad a déclaré : « La décision prise par la résistance palestinienne de défendre les droits du peuple palestinien est soutenue par nous tous. Elle en est capable et a calculé tous les scénarios avant de réaliser ces actions héroïques, et l’entité sioniste et ceux qui la soutiennent ne doivent pas pousser à une expansion de l’agression dans la région et continuer à tuer le peuple palestinien ».

Source: Avec SANA