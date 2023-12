Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Abou Ubaida, a annoncé que « les Moudjahidines ont mené plusieurs opérations contre les forces israéliennes dans diverses zones d’incursion et de mobilisation de la bande de Gaza », soulignant que « la résistance continue t à faire face à l’agression israélienne en cours pour la 76ème journée consécutive ».

Abou Ubaida a afirmé, dans un discours enregistré jeudi, que « les Moudjahidines des Brigades Al-Qassam sont toujours sur le champ de bataille face à l’agression de l’occupation israélienne et lui infligent de lourdes pertes », révélant que « le nombre de véhicules qu’ils ont ciblés depuis le début de l’agression terrestre israélienne a atteint 740 véhicules ».

Il a révélé que « les Moudjahidines des Brigades Al-Qassam ont mené, au cours de la semaine dernière, plus de 15 opérations de tireurs d’élite réussies », expliquant, dans son discours, que « les cibles se trouvaient dans toutes les zones de l’incursion israélienne, et l’occupation se préoccupe de la recherche d’une image de victoire et de réussite ».

Il a ajouté : « L’ennemi perdu et troublé n’a pas tiré une seule leçon des expériences de l’histoire », notant que « l’occupation continue de répéter ses folies et ses erreurs historiques, attribuant cela au fait que l’occupation est « séparée de la réalité de l’histoire du peuple palestinien et de sa civilisation ».

Abu Ubaida a évoqué les prisonniers de l’occupation détenus par la résistance, en disant : « Si l’ennemi veut les capturer vivants, il n’ d’autre choix que d’arrêter l’agression », indiquant que « la poursuite de l’agression ne permet pas la libération des prisonniers ».

Faisant référence aux objectifs déclarés de l’occupation pour son agression continue, il a indiqué que » l’objectif d’éliminer la résistance est voué à l’échec « , ajoutant que « cela est devenu un fait incontestable voire l’échec des opérations de l’ennemi pour récupérer ses prisonniers a prouvé ce que nous avons déclaré dès le premier jour de la guerre : » Le cours de cette affaire est un échange ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a salué ceux qu’il a décrits comme » les combattants de notre nation qui perturbent l’ennemi », notamment les résistants sur les fronts du Yémen et du Liban.

Il a salué le peuple palestinien de Cisjordanie et alQods occupée pour avoir fait face à l’attaque nazie contre l’occupation, appelant à l’escalade de la résistance dans les villes de Cisjordanie et d’alQods, en disant : « Prenez le livre avec force et affrontez l’occupant là-bas ».

Immédiatement après le discours d’Abou Ubaida, les Brigades Al-Qassam ont publié une vidéo intitulée « Malgré notre souci de préserver leurs vies… Netanyahu insiste toujours à les tuer « , faisant référence à l’assassinat par l’occupation israélienne de trois de ses prisonniers dans la bande de Gaza.

Source: Médias