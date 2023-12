Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que les États-Unis et Israël doivent être jugés par la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes contre l’humanité qu’ils ont commis lors de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza assiégée.

S’adressant ce samedi 23 décembre à la Conférence internationale de Téhéran sur la Palestine, le président Raïssi a condamné les crimes d’Israël, notamment le massacre de femmes et d’enfants et la destruction de maisons palestiniennes à Gaza.

Le président a dénoncé le soutien inconditionnel des soi-disant défenseurs des droits de l’homme, notamment les États-Unis et certains pays occidentaux, aux crimes commis contre les Palestiniens.

« Ce qui est encore plus regrettable, c’est l’inefficacité de toutes les organisations internationales qui prétendent défendre les droits de l’homme face aux incidents de Gaza », a-t-il ajouté.

Il a souligné que les horribles crimes de guerre et le massacre des femmes et des enfants à Gaza découlent d’un ordre mondial injuste.

Le président iranien a souligné la nécessité de « façonner un nouvel ordre mondial » ajoutant que des réunions telles que la Conférence de Téhéran devaient faire de grands efforts à cet égard.

Soulignant les efforts vains visant à camoufler les crimes d’Israël à Gaza, Raïssi a réitéré le droit des Palestiniens à l’autodéfense.

Il a déclaré que le véritable visage des États-Unis et de nombreux pays occidentaux avait été démasqué au cours de la campagne génocidaire à Gaza. « Ils ne sont pas partisans de la paix mais partisans de la guerre. »

Les États-Unis et leurs alliés ont opposé leur veto à toute résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza et ont fourni au régime israélien des armes et une aide financière, a déclaré le président.

Raïssi a appelé à la fin immédiate de la barbarie israélienne contre un peuple « opprimé mais fort » que sont les Palestiniens. Il a également mis en garde contre le projet américain de « déplacement forcé » des Palestiniens de Gaza.

Il a déclaré que les Américains prétendent défendre la démocratie, mais qu’ils sont les « premiers et les plus grands violateurs de la démocratie dans le monde ».

« Les Américains ne doivent élaborer aucun plan pour l’avenir de Gaza. L’avenir de cette région sera déterminé par son propre peuple et son propre gouvernement légitime », a déclaré Raïssi.

Le système arrogant mondial « n’a aucun respect pour l’éthique, le droit et l’humanité dans la manière d’exercer sa domination », a déclaré le président.

Raïssi a déclaré qu’il était « tout à fait incomplet et incorrect » de commencer à analyser la question palestinienne à partir du 7 octobre.

« La question palestinienne doit être analysée à partir de la date à laquelle les Britanniques ont occupé cette terre, tué et déplacé les Palestiniens jusqu’à aujourd’hui, où 75 années de meurtres, de crimes et de génocide continus ont eu lieu sur cette terre par les sionistes », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que les terribles crimes commis par Israël depuis 75 ans, dont le peuple palestinien en a assez, sont à l’origine de l’opération surprise des groupes de résistance palestiniens dirigés par le Hamas contre le régime.

Le président iranien a souligné que la poursuite de l’occupation ne légitime pas l’occupation en vertu d’aucun principe juridique et ne donne pas non plus à l’occupant le droit à la propriété.

Il a souligné la nécessité d’expulser, de punir et de forcer l’occupant à payer des dommages comme solution pour mettre fin à l’occupation, affirmant que « l’occupation, même si elle dure 75 ans, ne crée pas de légitimité ni de droits de propriété pour l’occupant ».

Dans une autre partie de ses propos, Raïssi a déclaré que le soutien à la libération d’al-Qods et au peuple opprimé mais puissant de Palestine constitue la politique définitive de la République islamique qui a toujours été annoncée haut et fort et sans aucune hésitation.

Il a en outre souligné l’initiative de l’Iran pour un règlement démocratique de la question palestinienne et a déclaré : « Nous pensons que la juste solution à la question palestinienne est de se référer aux votes du peuple palestinien, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs. »

Source: Press TV