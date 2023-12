L’ancien Premier ministre d’occupation Ehud Olmert a affirmé que « la défaite du Hamas est encore loin », notant qu' »Israël doit s’attendre à des jours difficiles ».

Dans un article paru dans le journal israélien Haaretz, Olmert a souligné : « Les chances de parvenir à l’élimination complète du Hamas étaient inexistantes à partir du moment où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé que tel était l’objectif principal de la guerre ».

Il a ajouté : « Même à cette époque, il était clair pour tous ceux qui réfléchissaient à la question que la destruction complète du Hamas n’était qu’un souhait qui n’était pas applicable militairement, même dans des conditions autres que celles de la bande de Gaza ».

Il a ajouté que « les informations dont nous disposions avant le 7 octobre étaient suffisantes pour réaliser qu’un réseau sophistiqué de tunnels s’était répandu dans toute la bande de Gaza ».

Olmert a noté que « ce que nous avons vécu de ces tunnels d’attaque lors de la guerre de Gaza en 2014 était suffisant pour savoir que le réseau de tunnels empêcherait une opération militaire rapide et décisive qui pourrait éliminer le Hamas, même dans des circonstances plus appropriées « , ajoutant « qu’il n’est pas facile de vaincre le Hamas ».

De même, Olmert a estimé que « Netanyahu savait, bien entendu, depuis le début que sa rhétorique était sans fondement et qu’elle finirait par s’effondrer face à la réalité militaire et humanitaire, ce qui forcerait Israël à atteindre le point final de la campagne actuelle ».

Il a poursuivi : « Ce moment est désormais venu. La défaite du Hamas est encore loin. Nous n’avons même pas atteint le point où nous contrôlons le calendrier de la guerre qui a commencé le 7 octobre. »

Selon Olmert, « nous devons nous attendre à des jours difficiles à venir, avec un nombre croissant de décés de soldats et des scènes douloureuses de dévastation et de destruction à Gaza, qui jettent une lourde ombre sur Israël et sapent le soutien et la patience dont nous font preuve même de nos pays les plus amis ».

