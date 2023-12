Les Brigades Abou Ali Moustafa du Front populaire pour la libération de la Palestine ont diffusé ce dimanche 31 décembre les images du captif israélien tué dans la tentative israélienne destinées à le libérer et celles des équipements israéliens confisqués à la force israélienne.

Le samedi, ces Brigades avaient indiqué qu’elles ont avorté une tentative de libération d’un captif israélien assurant qu’elles détiennent son cadavre et des armements confisqués aux militaires israéliens assaillants.

Le 7 octobre, Les brigades al-Qassam du Hamas ont capturé durant leur opération Déluge d’al-Aqsa contre les positions militaires et les colonies israéliennes de l’enveloppe de Gaza plus de 239 Israéliens afin de les échanger contre plus de 5 mille palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Lors de l’échange des détenus réalisée pendant la trêve provisoire d’une semaine conclue le 24 novembre, 110 captifs ont été libérés, et 129 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza.